Mit dem Zug zum Reload Festival nach Sulingen?

Von: Harald Bartels

Teilen

Rund 400 Fahrgäste nutzten 2014 den Schienenbus bei einer Fahrt zwischen Sulingen und Rehden. © Bartels

Sulingen – Für die erwarteten 12 000 Besucher des Reload Festivals in Sulingen vom 18. bis 20. August gibt es, sofern sie nicht aus Sulingen kommen, nur zwei Möglichkeiten, das Mittelzentrum zu erreichen – per Bus oder mit einem privaten Auto. Dabei bietet die Stadt nach wie vor einen funktionsfähigen Bahnsteig, der bereits mehrfach Haltepunkt von Zugsonderfahrten war.

Zwischen 2011 und 2014 beispielsweise pendelten, organisiert unter Beteiligung des Aktionsbündnisses Eisenbahnstrecke Bassum-Bünde (AEBB) oder des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), mehrfach Sonderzüge und Schienenbusse zwischen dem Sulinger Herbstfest und dem Herbstmarkt in Rehden, was gerne genutzt wurde. So sprach 2014 ein Vorstandssprecher der „Osning-Bahn“, die den Schienenbus zur Verfügung stellte, von rund 400 Fahrgästen an einem Tag.

Wäre solch eine Sonderverbindung, zumindest zwischen Diepholz und Sulingen, nicht auch für das „Reload“ denkbar? „Grundsätzlich ist das eine gute Idee“, sagt Detlev Block, Vorstandsmitglied des AEBB, auf Nachfrage unserer Zeitung. Allerdings: Die Streckennutzung müsse lange vorher bei der Deutschen Bahn angemeldet werden, es müssten Schrankenwärter bestellt und ein Eisenbahnunternehmen gefunden werden, das die Fahrten durchführt. Vor allem müsse geklärt werden, wer das finanzielle Risiko trägt: „Unter 7 000 Euro ist das nicht möglich, das ist für uns als AEBB nicht zu leisten.“ Aber: „Wir sind aufgeschlossen und würden auch helfen.“