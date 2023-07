Mit dem Sauger gegen die Gefahr aus Sulinger Eichen

Von: Harald Bartels

In Schutzkleidung saugt Kay Trinler die Nester von den Bäumen. © Bartels

Sulingen – Auf Passanten wirkt das Bild vermutlich seltsam: Von Kopf bis Fuß in Schutzkleidung gehüllt, steht eine Person auf einer Hubarbeitsbühne, auch Steiger genannt, und hantiert mit einem großen Staubsauger an einer Eiche. Hier werden Nester des Eichenprozessionsspinners entfernt, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Die Raupen der zu den Nachtfaltern zählenden Tiere besitzen zum Schutz vor Fressfeinden feine Brennhaare mit einem Nesselgift, das bei Hautkontakt oder beim Einatmen allergische Reaktionen auslösen kann.

Entsprechend umfassend ist die Schutzausrüstung, in die Kay Trinler, Mitarbeiter des Fachunternehmens Martfelder Umwelt Service, gehüllt ist: Ein Halstuch verbindet Schutzanzug und den belüfteten Helm, Handschuhe und Gummistiefel sind abgeklebt, damit kein Härchen eindringen kann. Mit einem speziellen Industriestaubsauger holt er die Nester, in denen sich die Raupen tagsüber aufhalten, aus den Bäumen. Zwischen einem und 15 Nester findet er in der Regel pro Eiche, „der bisher ,schlimmste Baum‘ hatte 26 Nester.“ Bevorzugter Platz dafür sind Astgabeln an der Sonnenseite, weiß er, die Raupen benötigen die Wärme zur Entwicklung zum Falter. Nicht immer sind die Nester leicht zu entdecken, angefressene Blätter können ein Hinweis auf den Befall sein.

„Das ist eine sehr aufwendige und anstrengende Arbeit“, erklärt Mathias Hausmann, Inhaber des Martfelder Umwelt Service: In der Schutzausrüstung muss konzentriert der ganze Baum abgearbeitet werden. Alle Mitarbeiter seines Unternehmens seien nicht nur zertifizierte Baumpfleger, sondern auch eigens in der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners geschult. Ein besseres Bewusstsein für die Gefahr wünscht sich Hausmann bei der Bevölkerung: „Viele haben noch nicht das Auge dafür und gehen da mit bloßen Händen ran!“

Oft nur schwer zu entdecken sind die Nester des Eichenprozessionsspinners. © Bartels

In Sulingen ist in diesem Jahr „die Not besonders groß“, lautet seine Einschätzung, das gesamte Stadtgebiet ist betroffen. „Die Stadt gibt sich aber richtig Mühe, wir haben eine tolle Unterstützung schon bei der Vorbereitung.“

Zuständig dafür sind in der Stadtverwaltung im Fachbereich III (Bauen, Planung und Ordnung) Nicole Kossinna, Leiterin Bereich Ordnungswesen, Christoph Nitsche, Leiter Bereich Bautechnik und Sina Stratmann aus dem Bereich Bauplanung und Bauordnung. „Fünfmal so stark“ wie im Vorjahr ist laut Nitsche der Befall: Waren bis Ende 2022 91 Eichen befallen, umfasst die Liste in diesem Jahr bereits rund 450 Bäume im ganzen Stadtgebiet. „Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch höher, weil wir nur die Straßenbäume und die auf unseren eigenen Grundstücken kontrollieren“, sagt Nitsche; auf Privatgrundstücken sind die Eigentümer verantwortlich.

Das neue Warnschild zeigen Sina Stratmann (links) und Nicole Kossinna. © Bartels

Seit dem 5. Juli werden die Nester an den wichtigen Plätzen abgesaugt. Dazu zählen laut Nicole Kossinna Spielplätze, Sportstätten, Kindergärten, Schulen, Bushaltestellen und viel befahrene Straßen. Das Absaugen soll Ende dieser Woche, spätestens Anfang kommender Woche abgeschlossen sein. An wenig befahrenen Straßen werden ab der kommenden Woche Warnschilder aufgehängt.

Alle befallenen Bäume sind mit einem grünen „E“ markiert; orange beziehungsweise pinke Buchstaben sind die Markierungen aus dem vergangenen Jahr. Bei allen Eichen, aus denen die Nester entfernt wurden, umschließt ein Kreis das „E“. In diesem Jahr sind dort keine Raupen mehr zu erwarten – die Gefahr ist jedoch nicht gebannt, weil die Härchen auch zu Boden fallen können. „Sie können noch für Jahre allergische Reaktionen auslösen“, warnt Christoph Nitsche. Daher sollte der Kronenbereich dieser Eichen weiterhin gemieden werden, außerdem ist alles zu unterlassen, was Härchen aufwirbeln könnte, etwa Rasenmähen oder das Spielen von Kindern und Hunden in diesem Bereich. Bei Kontakt zu den Brennhaaren sollte die Kleidung bei 60 Grad Celsius gewaschen werden, empfiehlt Sina Stratmann, „und nicht in die Augen fassen!“

Wie ist die Lage im Sulinger Land?

„Gegenüber den anderen Jahren ist des tatsächlich zu einem Problem geworden“, erklärt Kirchdorfs Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher auf Anfrage der Redaktion. Von den Bürgern werde man auf den Befall aufmerksam gemacht, im Außenbereich mit wenig „Publikumsverkehr“ kennzeichne man befallene Eichen. An stärker frequentierten Stellen werden die Nester entfernt: „Wir haben unseren Bauhof mit Steiger und Spezialsauger ausgestattet.“ Privatpersonen, die sich wegen ihrer befallenen Bäume melden, würden an Fachunternehmen verwiesen. „Alle Gemeinden und der Landrat stellen gemeinsam Überlegungen an, wie wir dem Problem begegnen können, solange es noch beherrschbar ist.“



Als „noch entspannt“ bezeichnet Achim Hollmann, Leiter Fachbereich Bauen und Umwelt, die Lage in der Samtgemeinde Schwaförden. Bisher seien nur wenige Fälle nach Hinweisen von Privatpersonen entdeckt worden, die Kommune beauftragt jeweils einen professionellen Schädlingsbekämpfer.



„Wir haben eine Luxussituation“, formuliert es Siedenburgs Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens: Bisher seien noch keine betroffenen Eichen gemeldet worden. „Im Falle eines Falles würden wir eine Fachfirma beauftragen.“ Vorteilhaft sei, dass weder an den Kindergärten noch an der Grundschule Eichen stehen.