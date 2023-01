Mit 210 PS auf zu neuen Zielen: Sulinger Leon Franz startet jetzt bei den „Superbikes“

Von: Harald Bartels

Rennfahrer Leon Franz (Mitte) mit Teamchef Steven May (rechts) und Mechaniker Joshua Mesloh. © Maria Franz

Das neue Jahr beginnt für den Sulinger Motorradpiloten Leon Franz mit einem Trainingslager im spanischen Valencia. Es ist für ihn die Vorbereitung auf eine große Herausforderung: Ab der kommenden Saison startet der 27-Jährige in der „Superbike“-Klasse. Für ihn ist es ein Um- und Aufstieg.

Sulingen – Während viele andere Menschen in seinem Alter die Folgen einer rauschenden Silvesterparty auskurierten, saß Leon Franz am Neujahrstag im Flugzeug, das ihn zur ersten Trainingseinheit ins spanische Valencia brachte. Der Grund: In der kommenden Saison startet der Sulinger in der „Königsklasse“ der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) bei den sogenannten Superbikes.

„Ich gehe jetzt den Step weiter zu den Superbikes, das ist deutschlandweit und im angrenzenden Ausland das Höchste, was man fahren kann“, sagt der 27-Jährige. Die Entscheidung habe er mit seinem Rennstall, „MG RaceTec“ aus Neustadt am Rübenberge getroffen, allen voran Teamchef Steven May und Mechaniker Joshua Mesloh, der für Leon Franz zugleich Schwager und bester Freund ist, wie er selbst sagt: „Wir haben überlegt, ob wir weiter Pro Superstock Cup fahren oder wechseln.“ Die bisherige Rennserie, in der er das Abschlussrennen auf dem Hockenheimring im September als Dritter beendet hatte und in der Gesamtwertung auf Rang elf gelandet war, sei quasi die „Zweite Bundesliga“ des Motorradrennsports und bilde das Rahmenprogramm für die Superbikes, die „Erste Bundesliga“. Von der Teamstruktur und vom Motorrad her sei es möglich, auch in der neuen Klasse oben mitzufahren, „da passen gerade alle Faktoren.“ An seinem Motorrad, einer BMW S1000 RR mit 210 Pferdestärken und bis zu 300 Stundenkilometer Geschwindigkeit, seien nach dem ersten Jahr nur kleinere Modifikationen notwendig – „das Motorrad hat nicht viel abbekommen“, lacht er. Finanziell sei es allerdings ein wesentlich größerer Aufwand, weswegen er weiter auf der Suche nach Sponsoren sei. Auf dem Papier sei der Pro Superstock Cup günstiger, aber „das ist finanziell gar nicht so weit weg.“

Das Ziel für die neue Saison sei, unter die ersten 15 zu fahren und so Meisterschaftspunkte zu sammeln. „Wir wollen uns mit dem Team in der Klasse etablieren und uns einen Namen machen.“ Für sich persönlich stehen keine Punkte im Vordergrund, sondern „ich möchte mich fahrerisch weiterentwickeln.“ Viele aktuelle Fahrer der Motorradweltmeisterschaft kämen aus der IDM oder kehrten dorthin zurück, und die ersten vier oder fünf Fahrer seien reine Profis. „Das ist ein sehr hohes Niveau, aber da kann ich sehr viel lernen.“

Zur Vorbereitung nutzt er nach dem aktuellen Trainingsaufenthalt in Valencia einen zweiten im Februar, zu dem ihn seine Frau und die neun Monate alte Tochter begleiten werden. Weitere Trainingslager sind in Kroatien und Deutschland geplant, bevor im Mai die Saison auf dem Sachsenring bei Chemnitz beginnt. Die Umstellung werde nicht so groß sein, ist sich der Rennfahrer sicher: Die zugelassenen Reifen erlaubten schnellere Rundenzeiten, die Motorräder hätten mehr Leistung und die Renndistanzen seien länger mit 15 bis 18 Runden, also fünf bis sechs Runden mehr als im Pro Superstock Cup. Vor allem aber werde die Superbike-Klasse anders wahrgenommen, das merke er bereits, wenn er Firmen anschreibe wegen eines Sponsorings. Dazu trage auch bei, dass beide Rennen der Rennwochenenden per Livestream auf Youtube übertragen werden.

Auf Platzierungen unter den 15 besten Fahrern hofft cer Sulinger Leon Franz (vorne) in der neuen Saison. Er startet fortan bei den „Superbikes“. © Maria Franz

Selbst ist Leon Franz allerdings vom Profi-Dasein noch ein gutes Stück entfernt, und auch von den Preisgeldern lässt sich nicht leben: „Der Erste bekommt am Ende des Jahres 2 750 Euro, aber die ganze Saison kostet 70 000 bis 100 000 Euro.“ Also ist er weiterhin bei Mercedes Benz in Bremen beschäftigt, allerdings nicht mehr als Kfz-Mechatroniker, sondern in der Gebäudeverwaltung – „ich habe keinen Schichtdienst mehr, das ist besser für die Familie und das Training“.

Für die Rennwochenenden, zu denen ihn die Familie meist im Wohnwagen begleitet, nutzt er den Jahresurlaub und baut Überstunden ab, verrät er. In der Regel reist er bereits am Donnerstag an, und auch der Montag sei noch frei zur Nachbereitung des Rennens.

Daneben findet er noch die Zeit, um die Anfang 2022 gegründete Motorradsparte der Motorsportgemeinschaft Sulinger Land voranzutreiben. Etwa 15 Mitglieder gebe es bereits, aber „es werden schnell mehr, wenn wir endlich in Sulingen einen Trainingsplatz finden“, ist er sich sicher. Er sei weiter in Gesprächen mit heimischen Unternehmen, und wenn das Gelände gefunden sei, lasse sich auch rasch ein Trainingsmotorrad organisieren.

Abgesehen davon genießt Leon Franz das Kommende: „Es ist schon immer ein Traum von mir gewesen, bei den Superbikes zu fahren. Jetzt ist es greifbar, und das ist ein unglaublich schönes Gefühl.“