1,5 Millionen Kilometer „auf Achse“

Groß Lessen – Die Ehrenurkunde des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen – erhielt jetzt Wolfgang Ahlers aus Strange: Seit 40 Jahren ist er für die heutige Raiffeisen-Warengenossenschaft (RWG) Groß Lessen – Diepholz tätig.

In einer Feierstunde im Hotel „Baumann’s Hof“ in Kirchdorf würdigten Vorstand und Aufsichtsrat Ahlers’ Arbeitsjubiläum, teilt Geschäftsführer Carsten Leymann mit. „Vielen Dank für deine aufopfernde Arbeit: Seit 40 Jahren können wir uns tagtäglich auf dich verlassen“, lobte Vorstandsvorsitzender Frank Siemering den Jubilar.

Wolfgang Ahlers fing im September 1979, mit knapp 20 Jahren, bei der RWG Groß Lessen an. „Er ist sofort hinter das Steuer eines schweren Lkw gestiegen“, weiß Carsten Leymann, „war es am Anfang ein Silowagen mit Anhänger, kam danach ein Zweiachs-Silo-Sattelauflieger, dann, als ,Krönung‘, ein dreiachsiger Silo-Sattelauflieger, noch einmal zwei Meter länger. Aber auch damit hat Wolfgang Ahlers so manche Situation gemeistert.“ Insgesamt habe er circa 1,5 Millionen Kilometer für die RWG zurückgelegt.

„Wolfgang Ahlers hat immer zu unserer vollsten Zufriedenheit seinen Job erledigt. Auch in der Ausbildung unserer neuen Fahrer war er immer als Ruhepol zu sehen“, würdigte Frank Siemering den Jubilar. „40 Jahre ein und derselben Firma die Treue zu halten, ist ein Zeichen für ein ausgezeichnetes Betriebsklima. Die RWG bedankt sich für diese Treue.“ Dank gilt auch Ahlers’ Ehefrau Ingrid, „die ihn oft entbehren musste und Wolfgang immer den Rücken freigehalten hat.“