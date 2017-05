Milchtankstelle in Sulingen

Vollmilch vom Hof Troue jetzt beim E-Center abfüllbar

+ © Sylvia Wendt Jona Behrmann, Heinrich Troue, Marc Steen und Lena Carlsson vor dem neuen Milchautomaten vor dem E-Center Sulingen. © Sylvia Wendt

Sulingen - Seit 1906 bewirtschaftet die Familie Troue den Milchhof 30 Kilometer südlich von Bremen in Ochtmannien. Aktuell stehen 120 Kühe in den Ställen, liefern insgesamt etwa 3.500 Liter Milch am Tag. Die Familie gibt den Großteil an die Molkerei – der Rest wird selbst vermarktet.