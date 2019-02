Mika hat Händchen für Galloways

Auch Enkel des Züchterpaares Wiegmann ist mit den Robustrindern erfolgreich

+ „Silber“ gab es für Mika Harms bei den Fleischrindertagen in Verden für die Präsentation von „Oranje III.“. Foto: Schulte/Masterrind

Sulingen - Was bringt es einem, Galloways zu züchten? Im Falle von Friedrich und Marion Wiegmann Rinder, die bundesweit begehrt sind, Qualitätsfleisch für die Direktvermarktung auf ihrem Hof im Sulinger Ortsteil Stehlen - und Platzmangel. Seit sie 1989 mit der Zucht der buchstäblich dickfelligen Schotten und deren Präsentation auf Schauen begannen, hat sich im Wohnzimmer eine beeindruckende Pokalsammlung aufgebaut. Für die „frischen“ Exemplare von den 40. Fleischrindertagen am vergangenen Wochenende in Verden gilt es noch Standorte zu finden. „Mika, bei dir sind es doch auch schon einige“, stellt Friedrich Wiegmann schmunzelnd fest. „Jaaa“, winkt sein zehnjähriger Enkel Mika Harms ab, der quasi um die Ecke wohnt und in seinem Zimmer noch problemlos Luft für die jüngste Trophäe gefunden hat: Im Jungzüchterwettbewerb in Verden machte er in seiner Altersklasse den zweiten Platz.