Meyer neuer Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Sulingen

Sulingen - Die CDU Sulingen hat einen neuen Vorsitzenden: Die Mitglieder wählten Montagabend Stefan Meyer an die Spitze des Stadtverbandes.

Meyer, 36 Jahre alt, verheirateter Vater von drei Kindern, tritt die Nachfolge von Mario Pschunder an. Pschunder hatte bereits im Vorfeld der Mitgliederversammlung im Hotel „Zur Börse“ angekündigt, auf eine erneute Kandidatur zu verzichten.

Von den 23 stimmberechtigten Mitgliedern der CDU-Versammlung am Montag stimmten für den Wahlvorschlag Stefan Meyer 17 mit Ja, fünf mit Nein. Ein Mitglied enthielt sich der Stimme.

Seit dem Jahr 2016 in Sulingen

Meyer ist im Hauptberuf Pressesprecher des Kreisverbandes Grafschaft Diepholz des Niedersächsischen Landvolks. 2016 schlug er im Mittelzentrum seine Zelte auf. Ursprünglich stammt der Familienvater aus dem Landkreis Vechta. 14 Jahre lang lebte er in Potsdam und Berlin.

Der neue Stadtverbandsvorsitzende verweist auf ein Studium der Politikwissenschaften und Erfahrungen aus seinen Tätigkeiten als Wissenschaftlicher Mitarbeiter beziehungsweise Büroleiter verschiedener Abgeordneter des Deutschen Bundestages in Berlin.

Transparenz und Kommunikation

Im CDU-Stadtverband arbeitet Stefan Meyer seit Januar 2017 mit. Der 36-Jährige am Montagabend nach der Wahl: „Man kann vieles anders machen, ganz wenig vielleicht auch besser.“

Er, Meyer, setze auf Transparenz und Kommunikation: „Ich glaube, die CDU macht viel in der Stadt. Die Frage ist: Wie können wir die Mitglieder noch besser mitnehmen. Wir haben engagierte Abgeordnete vor Ort. Wir haben engagierte Kommunalpolitiker vor Ort. Das müssen wir aber auch vermitteln.“

Marcel Scharrelmann gratuliert

Zu den ersten Gratulanten zählte im Hotel „Zur Börse“ der CDU-Landtagsabgeordnete Marcel Scharrelmann.

Der scheidende Vorsitzende Mario Pschunder am Montagabend: „Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viele Sachen hinzugelernt.“ Sieben Jahre lang hatte der 47-Jährige den Stadtverband geführt, sich bereits im Herbst vergangenen Jahres entschieden, den Vorsitz abzugeben. „Um mich anderen Tätigkeitsfeldern zu widmen“, erklärte er vor den Versammlungsteilnehmern. Die ärztliche Versorgung der Menschen in der Region liege ihm am Herzen, an deren Optimierung er mitarbeiten wolle. Pschunder arbeitet weiter als Beisitzer im Vorstand des CDU-Stadtverbandes Sulingen mit.

Plumhof und Böhm Stellvertreter

Stellvertretende Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes sind Lothar Plumhof und Oliver Böhm. Michael Hanke bleibt Schatzmeister, Rolf Paesler Schriftführer. Die Funktion des Mitgliederbeauftragten füllt weiter Karsten Fischer mit Leben. Zu Beisitzern wählten die Mitglieder neben Mario Pschunder Serkan Dogan, Michael Harimech, Gerd Ohrdes und Gesa Roggenbuck.

Delegierte des CDU-Stadtverbandes beim Kreisparteitag sind Patrick Bade, Oliver Böhm, Sebastian Bönsch, Serkan Dogan, Karsten Fischer, Michael Harimech, Ingrid Jantzon, Stefan Meyer, Gerd Ohrdes, Rolf Paesler, Mario Pschunder, Gesa Roggenbuck, Henry Siemering und Karin von Seggern.