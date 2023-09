Messerangriff in Sulingen: Polizei prüft Zusammenhang mit Tötung in Barenburg – Täter flüchtig

Von: Marc Lentvogt

Ein Mann hat eine 30 Jahre alte Frau in Sulingen mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang zur getöteten 17-Jährigen aus Barenburg.

Sulingen – Mit einem Messer hat ein 42 Jahre alter Mann am Mittwoch kurz nach Mitternacht, 0.35 Uhr, am McDonalds an der Friedrich-Tietjen-Straße in Sulingen eine junge Frau angegriffen. Die 30-Jährige hat laut Mitteilung der Polizeiinspektion Diepholz schwere Verletzungen erlitten.

Zeugen greifen bei versuchter Tötung in Sulingen ein und verhindern Schlimmeres

Noch Schlimmeres sei durch das Eingreifen von Zeugen verhindert worden, heißt es seitens der Beamten weiter. Mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen sei sie in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei fahndet nach einem flüchtigen Mann, der in Sulingen eine junge Frau angegriffen hat. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Der mutmaßliche Täter war zunächst unbekannt, durch ein Autokennzeichen sei er jedoch identifiziert worden. Er soll seit der Tat auf der Flucht sein. Die Polizei betont, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet zu haben.

Tat in Sulingen möglicherweise im Zusammenhang mit Tötung in Barenburg

Geprüft werde derzeit auch ein möglicher Zusammenhang zum gewaltsamen Tod der 17-jährigen Schülerin, deren Leiche am Sonntagabend in Barenburg gefunden worden war.