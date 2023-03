Merle Spannhake aus Sulingen belegt zweiten Platz beim Melken

Teilen

Die beiden besten Jungmelkerinnen Niedersachsens sind Gesa Rademacher aus Hipstedt (Mitte, 1. Platz) und Merle Spannhake aus Sulingen (2. Platz). Lukas Tamm aus Cuxhaven-Altenbruch wurde Reservesieger. © Neele Schröder/LWK Niedersachsen

Echem – Die beiden besten Jungmelkerinnen Niedersachsens sind die 21-jährige Gesa Rademacher aus Hipstedt (1. Platz) und die 21-jährige Merle Spannhake aus Sulingen (2. Platz).

Die beiden Auszubildenden werden das Land vom 23. bis 27. April beim Bundeswettbewerb Melken in Rheinland-Pfalz vertreten. Beim Landesmelkwettbewerb der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) setzten sich die beiden am vergangenen Freitag gegen zehn andere Kandidatinnen und Kandidaten durch. Reservesieger wurde der 21-jährige Lukas Tamm aus Cuxhaven-Altenbruch.

Alle Teilnehmenden hatten sich zuvor über Regional- und Bezirksentscheide für den Landeswettbewerb am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum in Echem (LBZ) bei Lüneburg qualifiziert – und bereits rund 250 Konkurrentinnen und Konkurrenten, zumeist aus dem dritten Ausbildungsjahr, hinter sich gelassen.

In Echem war zunächst das theoretische Wissen gefragt: Insgesamt 20 Fragen rund um das Rind und die Milcherzeugung galt es zu beantworten. Umgezogen in Arbeitskleidung und mit etwas Aufregung ging es dann für die Prüflinge in den Melkstand beziehungsweise in den Stall zu den praktischen Prüfungsabschnitten. Den meisten Prüflingen ist der Echemer Melkstand bereits aus der Überbetrieblichen Ausbildung im LBZ bekannt. Die Teilnehmer hatten unter den strengen Augen von je zwei Richtern jeweils sechs Kühe im Side-by-Side oder Fischgrätenmelkstand zu melken und danach bei zwei Kühen einen Eutergesundheitstest (Milchzelltest) durchzuführen. Die beiden Richtergruppen konnten beim Melken auf einer Bewertungscheckliste bis zu 90 Punkte vergeben. Bewertet wurde zunächst der Eindruck des Melkers (Bekleidung und Sauberkeit), danach gab es Punkte für die Funktionskontrolle der Melkeinheiten und das Ansprechen der Kuh, das Abmelken in einen Vormelkbecher und Prüfen der Milch und das korrekte Ansetzen des Melkzeugs. Beurteilt wurden auch die Zeiteinteilung und die Sauberkeit des Arbeitsplatzes um die Kuh herum. Die Bewertung der Melkleistung orientierte sich an einer in den Tagen vorher gemessenen Referenzzeit der entsprechenden Einzelkuh. Für den Wettbewerbstag standen also sehr gute Vergleichszahlen aus der EDV der Melkanlage des Betriebes zur Verfügung, woran die Melkleistung der Prüflinge gemessen wurde. Schließlich spielten Gewandtheit und die Kontrolle des Ausmelkgrades bei der Gesamtbewertung eine Rolle.