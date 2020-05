Mercedes brennt bis auf Karosserie aus

Löscheinsatz für Ortsfeuerwehr Sulingen am späten Sonntagabend

+ Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache für den Brand eines Mercedes zwischen Lindern und dem Sulinger Bruch. Foto: Freiwillige Feuerwehr Sulingen

Sulingen – Per Meldeempfänger alarmierte die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle am Sonntag um 23.25 Uhr die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Sulingen, um ein brennendes Auto zwischen Lindern und dem Sulinger Bruch zu löschen: „Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand der Wagen in Vollbrand“, teilt Feuerwehrpressesprecher Marcus Martz mit.