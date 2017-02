Memoiren sprechen wortlos an

Affinghausen - 101 Aquarelle und 99 Zeichnungen hat der in Affinghausen lebende Maler und Grafiker Gerd Kadzik ausgesucht – für die sicherlich umfänglichste und dauerhaftestes Ausstellung seiner Werke: Er will sie in Form eines Buches veröffentlichen, die Digitalisierung für den Druck läuft bereits. „Es ist für mich eine Zusammenfassung meiner wichtigsten Arbeiten, die dann endlich mal gesammelt vorliegen“, sagt der 87-Jährige.

„Die Noblesse der Wasserfarben“ – so soll der Titel des Buches lauten, von dem Gerd Kadzik eine Auflage von 200 Stück im Eigenverlag herausbringen wird. Das Spektrum der Motive reicht von Impressionen des geschäftigen Treibens auf den Straßen großer Metropolen, etwa vom Times Square in New York und vom Berliner Kurfürstendamm, über Portraits bis zu Landschaften, die er bei seinen Studienreisen ins Ausland erlebt hat – und in der Heimat, so zeigt ein Aquarell, wie sich Kinder und Erwachsene auf dem zugefrorenen Pastorendiek in Sudwalde vergnügen. Memoiren, die wortlos ansprechen: „Mein Lebenslauf ist da so ein bisschen enthalten“, stellt Kadzik nachdenklich fest. „Das Heute einzufangen war immer mein Anliegen“, nennt er ein Element, das seine Werke verbindet. „Der Augenblick, das, was wir in diesem Moment erfahren, ist unser Leben – nicht die Vergangenheit, nicht die Zukunft.“ Die Schönheit des Augenblicks gelte es sich stets zu vergegenwärtigen, „nicht nur in den Ferien oder bei Festen. Im Alltag muss man die Schönheit sehen, statt in Stress und Hektik Dinge am Wegesrand liegen zu lassen, die das Leben bereichern können.“

Gerd Kadzik weiß den Wert der Erinnerungen zu schätzen, die er über Jahrzehnte mit Stift und Skizzenblock gesammelt hat, statt mit Fotoapparat oder Handykamera. Denn im Gegensatz zum Foto transportiere die Zeichnung auch Gefühle des Betrachters im verewigten Augenblick. „Michelangelo hat gesagt, dass die Malerei, die Architektur, die Plastik, ja im Grunde alle künstlerischen Ausführungen als Grundlage der Zeichnung bedürfen.“ Ein Standard, der kaum noch Beachtung findet, bedauert Kadzik, der bei vielem, was heute als Kunst gilt, den „handwerklichen Unterbau“ vermisst.

Über den verfügt Gerd Kadzik selbst zweifellos. Er absolvierte eine Graphiker-Ausbildung in Berlin, erwarb berufliche Praxis im Badischen Verlag in den Redaktionen der Illustrierten Woche und der Welt am Sonnabend in Düsseldorf. Anschließend war er als Zeichner beim Ufa-Werbefilm und im Filmstudio Fischerkoesen in Bonn tätig. Seit 1962 arbeitet er als freischaffender Maler und Grafiker. Zu den Auszeichnungen, die er dafür erhielt, zählt der Kulturpreis 2009 des Landkreises Diepholz. - ab