Mehrfach auf die eigene Frau eingestochen

LANDGERICHT 32-Jähriger aus Sulingen muss sich wegen versuchten Totschlags verantworten

+ Der Verteidiger spricht mit dem Angeklagten. Foto: Bruns

Verden/Sulingen – Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist am Freitag am Landgericht Verden der Prozess um einen versuchten Totschlag in Sulingen gestartet. Der 32 Jahre alte Angeklagte soll am 19. August 2019 im Streit mehrfach auf seine Ehefrau eingestochen haben. Als er durch die Schreie der zweijährigen Tochter abgelenkt gewesen sei, habe seine Frau auf den Balkon flüchten und durch Schreie Nachbarn alarmieren können, heißt es in der Anklageschrift.