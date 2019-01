Mehrere Vorstandsposten werden neu besetzt

Wahlen stehen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Rathlosen

+ Der Vorstand nach den Wahlen (von links) – vorne: Kirstin Köppe, Päsidentin Tina Müller, Yvonne Theilkuhl, Thordis Kunst, Michael Kunst, Elke Wortmann, Charlene Löhmann, Ronny Löhmann; hinten: Karsten Sudhop, Thomas Kunst, Andre Wortmann, Nils Wortmann und Bernd Wortmann. Foto: Schützenverein Rathlosen

Rathlosen – Präsidentin Tina Müller begrüßte 61 Mitglieder und Gäste zur Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Rathlosen im Gasthaus Brinkmann-Köppe, in deren Mittelpunkt die Vorstandswahlen standen. Nach den Jahresberichten der Präsidentin und der Spartenleiter gewährte Schatzmeisterin Kirstin Köppe den Mitgliedern Einblick in die – tadellos geführte, wie Kassenprüferin Ilse Drieling bestätigte – Vereinskasse. Ilse Drieling schied aus dem Prüferteam aus, neu gewählt wurde Corinna Köppen. In den Festausschuss wiedergewählt wurde Sven Twedorf.