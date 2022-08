Mehr Schmierereien, Zerstörung, Diebstähle in Sulingen

Von: Harald Bartels

Beschmierte Verkehrszeichen, wie hier am Barrier Kirchweg, finden sich vielerorts. © Bartels

Sulingen – Über einen Mangel an Aufgaben kann sich der Fachbereich III – Bauen, Planung und Ordnung – der Sulinger Stadtverwaltung derzeit nicht beschweren: Die für die Fahrbahnerneuerung der Bundesstraße 61 nötigen Straßensperrungen beschäftigen die Mitarbeiter ebenso wie die Sicherheit der Brücken im Stadtgebiet (wir berichteten). Bei diesen Themen sorgen unliebsame Zeitgenossen allerdings noch für zusätzliche Arbeit durch Vandalismus.

„Es war immer mal ein bisschen – aber jetzt ist das sprunghaft angestiegen“, sagt Andreas Nordloh, Leiter des Fachbereichs III. In jüngster Zeit seien vor allem Schilder und Absperrbaken das Ziel der Täter. Dabei gehe es nicht nur um Schmierereien, erklärt Christoph Nitsche, Leiter des Teams Bautechnik im Fachbereich III, und nennt als Beispiel eine schadhafte Stelle an einer Sule-Brücke, die durch Absperrungen gesichert wurde: Warnleuchten seien von diesen Baken abgerissen worden, wobei die Absperrung so beschädigt worden sei, dass man sie eigentlich entsorgen müsse. Ohnehin würden die Baken mittlerweile verstärkt gesichert, denn: „Sonst würden die einfach in die Sule geworfen.“

Ein häufiges Ziel von Angriffen seien auch Straßenlaternen, vor allem im Nördlichen Suletal, berichtet Nordloh. Sie würden oft beschädigt oder gar umgeknickt, und auch das Entwenden von elektronischen Bauteilen aus den Laternen komme regelmäßig vor. Die Lichtstelen an der Langen Straße würden ebenfalls häufig beschmiert oder mit Aufklebern „dekoriert“. Verkehrszeichen fielen ebenfalls gehäuft Vandalen zum Opfer: „Neulich wurden entlang der Nördlichen Entlastungsstraße 30 Schilder beschmiert, zum Teil sogar mit Hakenkreuzen“, berichtet Nordloh.

Polizei kündigt gezielte Kontrollen an

Beschmierte Schilder und Laternen würden wieder gereinigt, sagt Christoph Nitsche, aber das sei nicht immer einfach. Die Lichtstelen in der Innenstadt hätten beispielsweise eine besondere Beschichtung, weswegen keine „scharfen“ Reinigungsmittel verwendet werden dürften. „Da können wir nur mit Seifenlauge reinigen, und das dauert länger.“

Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt Tanja Weber, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizeiinspektion Diepholz, dass im Fall der Verkehrszeichen an der Nördlichen Entlastungsstraße ermittelt werde. Tatsächlich seien sogar 38 Beschädigungen angezeigt worden, die alle an einem Wochenende verübt worden seien. Weitere Vorfälle seien dem Analyseteam nicht bekannt, aber es sei möglich, dass Taten gesammelt und dann erst zur Anzeige gebracht werden. „Die Kollegen im Zuständigkeitsbereich sind tatsächlich noch einmal dafür sensibilisiert worden“, versichert die Sprecherin der Polizei. In den entsprechenden Bereichen würden gezielt Kontrollen durchgeführt, sowohl in Zivil als auch in Uniform.