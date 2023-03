Mehr Praxisorientierung ist das Ziel an der Carl-Prüter-Schule

Berufsmesse

+ © Bartels Für die erste Berufsmesse der Carl-Prüter-Schule werben Anna Schwarze, Leiterin der Fachkonferenz Wirtschaft, und Schulleiter Christopher Axmann. © Bartels

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Harald Bartels schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Sulingen – Die Carl-Prüter-Schule (CPS) in Sulingen geht einen neuen Weg bei der Berufsvorbereitung: Für Donnerstag, 20. April, plant die Oberschule ihre erste eigene Berufsmesse.

Dabei sind die bisherigen Maßnahmen der Schule durchaus preiswürdig: Gerade erst erhielt die CPS als eine von sechs Schulen im Landkreis das Gütesiegel „Berufswahl- und ausbildungsfreundliche Schule“ verliehen (wir berichteten). „Es ist aber wünschenswert, dass sich die Schule weiterentwickelt und funktionale Maßnahmen nicht ersetzt“, betont Anna Schwarze, Leiterin der Fachkonferenz Wirtschaft.



Die Idee zur Berufsmesse hat sie aus Bremen von der Industrie- und Handelskammer mitgebracht, wie sie erzählt. Allerdings soll es nicht, wie bei vielen anderen derartigen Messen, um das bloße Sammeln von Informationen über Berufe und Unternehmen gehen: „Wir wollen die Schüler noch mehr in die Praxisorientierung bekommen, durch Mitmachaktionen sollen sie die typischen Aufgaben und Tätigkeiten der Berufe kennenlernen.“



Einen weiteren Grund für die eigene Veranstaltung spricht Schulleiter Christopher Axmann an: „Die nächstgelegenen Berufsmessen in Diepholz, Syke und Nienburg haben wenig Bezug zu den Sulinger Betrieben.“ Der Bedarf bei den heimischen Unternehmen ist da, sagt er und sieht das belegt durch die Anmeldezahlen: Aktuell haben sich 36 Firmen angemeldet – „die ersten 80 Prozent waren innerhalb einer Woche da. Seither gab es nur einzelne Nachmeldungen.“



Mit den Vorbereitungen für die Messe hat eine Projektgruppe schon im November begonnen, berichte Schwarze. Beim Bewerbertraining im Januar sind dann „erste Informationen gestreut“ worden, und in der Folge wurden die Betriebe angesprochen.



Die Teilnehmer werden sich am 20. April in Klassenräumen und in der Mensa aufbauen. Die vorgestellten Ausbildungsberufe sind unterteilt in die vier Bereiche Handwerk, Industrie, soziale Berufe sowie Verwaltung und kaufmännische Tätigkeiten. Während der Messe durchlaufen die Jahrgangsstufen 8 und 9 in Gruppen die Bereiche, und anschließend können die Schüler sich noch einmal mit den Berufen beschäftigen, die sie in der Gruppe nicht geschafft haben oder die sie besonders interessieren.



Der Messebesuch wird im Unterricht schon vorbereitet, stellt Axmann klar. Unter anderem erstellen die Schüler eigene „Visitenkarten“, auf denen sie, neben ihren persönlichen Daten, ihre Wünsche und Fähigkeiten aufführen. Zudem sollen nach der Messe die Bewertungen der Betriebe für die Veranstaltung abgefragt werden – für die Optimierung: „Das ist der Start, keine einmalige Angelegenheit. Wir wollen das alle zwei Jahre umsetzen“, kündigt der Schulleiter an.



Eigene Wünsche für die nächste Auflage der Messe hat er bereits: Den Gastrobereich sieht er mit jetzt zwei Teilnehmern „stark unterrepräsentiert“, auch aus dem kaufmännischen Bereich hätte er gerne weitere Teilnehmer sowie „mehr Vielfalt im Handwerk“. Interessierte Unternehmen können sich schon jetzt unter der eigens eingerichteten E-Mail-Adresse (berufsorientierung@cps-sulingen.de) anmelden. Insgesamt sieht er die Schule auf einem guten Weg: „Die Messe ist eine weitere Stärkung im Bereich Berufsvorbereitung. Das breitet sich weiter aus und wird in sich immer logischer.“