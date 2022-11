Mehr Platz, um die Seele baumeln zu lassen

Von: Sylvia Wendt

Viola Witte expandiert: Der gesamte hintere Bereich, hier noch mit Kleidung im Verkauf, wird umgebaut und vergrößert das Areal des Kosmetikinstituts. © S. Wendt

Das Kosmetikinstitut Viola Witte in Sulingen expandiert: im Januar und Februar wird eine Baupause eingelegt, danach geht es weiter - mit mehr Platz, um die Seele baumeln zu lassen

Sulingen/Kirchdorf – Die Frage, ob sich die Erweiterung eines Kosmetik-Bereiches lohnt in einer Zeit mit hoher Inflation und gestiegenen Kosten in allen Bereichen, wird beantwortet durch die Berufsbezeichnung, die sie für sich findet: „Ich bin Unternehmerin“, sagt Viola Witte. Womit aus ihrer Sicht geklärt ist: Ja, es lohnt sich, sonst würde sie nicht machen, was sie macht.

Die 28-Jährige aus Kirchdorf hat ein abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik, diesen Weg aber beruflich nicht eingeschlagen. Zu sehr brannte ihre Leidenschaft für ein gänzlich anderes Thema. Sie hat „Violas Beauty“ aus kleinen Anfängen im ersten Kosmetik-Studio in Kirchdorf bis hin zum Kosmetikinstitut am Standort Sulingen aufgebaut. In den zurückliegenden sieben Jahren habe sie ausschließlich reinvestiert in die Firma und eigentlich war jetzt noch keine neue Investition geplant.

Aber: Entscheidungen treffen, mutige Schritte wagen, etwas unternehmen, um die Firma voranzubringen – dieser Antrieb lässt Viola Witte handeln. Immer wieder hinterfragt sie sich und ihre Ziele. Selbstreflexion gehört für sie schlicht zum Alltag als Chefin. Und nun also die Entscheidung, im kommenden Januar und Februar wegen der Baupause zu schließen und in dieser Zeit keine Behandlungen vorzunehmen. Im März soll es dann auf 300 Quadratmetern – dreimal mehr als bisher – weitergehen. Frisch in den Frühling also. Aber ist das aktuell wirklich eine gute Idee?

Für Viola Witte durchaus. So, wie sie Inhaltsstoffe der verwendeten Produkte bis ins Kleinste prüft, kümmert sie sich um das, was ihre Kunden nachfragen. Viola Witte will nicht am Bedarf vorbei planen, fragt Kundenwünsche explizit ab – über Social-Media-Kanäle. Die Rückmeldungen, die sie bekommt, bestätigen die Pläne: „Ich habe Kunden, die sich ihrer selbst sehr bewusst sind. Die auf sich achten, die bewusst Prioritäten setzen.“ Und tatsächlich gibt es kaum weniger Nachfragen – allerdings mit Einschränkungen: „Kunden etwa, die sonst alle vier Wochen vorbeischauen, machen jetzt alle acht Wochen einen Termin. Wir freuen uns, dass sie trotzdem kommen.“

Viola Witte treibt ihr eigenes Urvertrauen in ihre Leidenschaft an. Ja, na klar, irgendwo sind auch Existenzängste, das bleibe nicht aus als Allein-Unternehmerin. Doch aufgefangen werde sie durch die besondere Konstellation in Sulingen: Eingebettet in das Kaufhaus Ranck, ist ein Zusammenspiel entstanden, von dem beide Teams voneinander profitieren, von dem Jung-Unternehmerin Viola Witte mit Senior-Unternehmer Claus Wilhelm Vocke einen kongenialen Ratgeber an ihrer Seite weiß.

Für eine Behandlung im Kosmetik-Institut gibt es Kunden nicht nur in der Stadt. Viola Witte und ihr Team schaffen Raum zum Erholen, zum Wohlfühlen – dass das nachgefragt ist, zeigt der Terminkalender. Das Team ist sehr weit im Voraus ausgebucht.

Für ihre Kunden möchte Viola Witte einen Bereich schaffen, in dem sie nicht unter Zeitdruck stehen, in dem sie genießen können. „Dazu zählt für mich auch, dass man sich einfach mal hinsetzen kann, etwas trinken, schlemmen, klönen, die Seele baumeln lassen.“ Und weil man das gerne mit einer Freundin macht, sind etwa Freundinnen-Termine, an denen sich beide gemeinsam eine Behandlung gönnen, ein fester Bestandteil im künftigen Angebot.

Nicht nur die Kundinnen und Kunden sollen sich wohlfühlen – auch das Team. Viola Witte ist wichtig, dass jeder seinen eigenen Raum hat, für die jeweilige schwerpunktmäßige Behandlung. Auch dafür braucht es Platz – zumal weitere neue Angebote ab März zu buchen sind.

Für sich selbst schafft dreifach Hundemami Viola gleichfalls neue Ziele: Den Abschluss als Heilpraktikerin für Psychotherapie etwa. Aufgefallen sei ihr, dass die Kundinnen nicht erkennen, wie schön sie sind.

Die Arbeit, die Viola Witte und ihr Team täglich leisten, ist nicht unbemerkt geblieben: Die Anfrage des Bundesverbandes, in ihrem Institut einen landesweiten Standort für Schulungen einzurichten, liegt vor. „Das ist eine Anerkennung unserer Leistung und unseres Fachwissens“, freut sich die 28-Jährige. „Mal schauen, wohin das führt...“