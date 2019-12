Mehr „Mobiliar“ für Pausenhof

Ein 2015 gegebenes Versprechen lösten Kreissparkassen-Regionaldirektor Walter Mattfeld (links) und Bruno Simoes, Leiter der Privatkundenberatung der Sparkasse Sulingen (rechts) am Montag ein und überreichten Rektor Heiko Reese einen Gutschein für die weitere Ausstattung des Außenbereichs der neuen Sulinger Grundschule. Foto: S. Wendt

Sulingen – Die knapp 400 Grundschüler und ihre Lehrer kommen auch ohne (die noch fehlenden) Schilder aus, aber wenn mal Besuch kommt... 2 500 Euro hatten Kreissparkassen-Regionaldirektor Walter Mattfeld und Bruno Simoes, Leiter der Privatkundenberatung der Sparkasse Sulingen, am Montag für Heiko Reese im Gepäck.

Sulingens Grundschulleiter und sein Team erhalten einen Betrag, den die Sparkasse bereits 2015, im Zuge des 150-jährigen Jubiläums der Bank, versprochen hatte, aber angesichts der Umzugspläne der Schule bis jetzt „auf Eis“ gelegt hatten. Schülerrat und Lehrerin Kristin Kampers haben bereits eine Wunschliste aufgestellt, was auf dem Schul- und Pausenhof am Deepenpool noch fehlt: Eine Reckstange zum Turnen und eine Wippe, die Kicker hätten gerne größere Fußballtore. Für den Bereich der Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag, die Bücherei und den Schulhof gebe es immer etwas, das fehle, freut sich Reese über die Spende – mit Blick auf den Spielbereich, der außer Schaukel und Klettergerüst derzeit nur einen zigfach erklommenen, einst grasbewachsenen, Hügel aufweist.