Mehr Informationen auf dem Rundweg um das Sulinger Moor

+ © Bartels Den Moorrundweg zeigten jetzt dem Ehepaar Fanny (dritte von links) und Theo Lanfermann Vertreter der Nabu-Ortsgruppe Sulingen, der Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung Sulinger Moor und des Ortsrats Lindern. © Bartels

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Harald Bartels schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Lindern – Was es im Sulinger Moor zu entdecken gibt, machen verschiedene Informationstafeln der Nabu-Ortsgruppe auf dem Moorrundweg anschaulich, der einen Großteil des Areals umschließt. Dieses Angebot konnte nun erweitert werden – dank einer großzügigen Spende des Ehepaares Fanny und Theo Lanfermann aus Syke.

Beide verzichteten anlässlich einer Familienfeier auf Geschenke für sich, sondern das Paar rief seine Gäste dazu auf, stattdessen an die Nabu-Ortsgruppe Sulingen zu spenden. „Fanny ist schon lange Nabu-Mitglied“, erläutert Theo Lanfermann, „und wir finden die Wiedervernässung von Mooren interessant, besonders in Hinblick auf den Klimawandel.“

Insgesamt rund 1 500 Euro kamen bei der Aktion zusammen, das Geld wurde laut Johanna Pinkas, Vorsitzende der Nabu-Ortsgruppe, genutzt, um die Schautafeln am 2018 eingeweihten Rundweg zu erneuern. Die Anregung dazu sei von Linderns Ortsbürgermeisterin Rita Mohrmann gekommen. Die Tafeln entlang der rund 8,5 Kilometer langen Strecke enthalten nun einen QR-Code, der zu weiteren Informationen führt. An drei Standorten wurden die Tafeln ergänzt um Wissenswertes zur Wiedervernässung, und eine neue Tafel kam hinzu zum Großen Brachvogel, der im Sulinger Moor brütet (wir berichteten). Schließlich aktualisierte die Ortsgruppe noch den begleitenden Flyer zum Rundweg; er steht auch im Internet zum Download bereit. „Die Hauptarbeit haben Jutta Kölbel-Boelke und Udo Sakuth gemacht“, berichtet die Vorsitzende.

Dabei sind die Arbeiten am Rundweg längst noch nicht abgeschlossen. Ein Wunsch von Erich Schlamann, Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Sulinger Moor, ist ein Unterstand an der Strecke, weil gerade am Wochenende der Rundweg eine beliebte Strecke für Radfahrer sei – „der Ort steht aber noch nicht fest“, stellt Schlamann klar.

Ebenfalls im Gespräch ist ein Aussichtspunkt, unter Umständen auch leicht erhöht für einen besseren Überblick. Der ist laut Konrad Wolf, 2. Vorsitzender der Ortsgruppe, jedoch erst sinnvoll, wenn die Wiedervernässung auch auf den Flächen nördlich des Schafdammes erste Erfolge zeigt.

Vordringlich ist ihm zufolge aber die Pflege der wiedervernässten Bereiche. Konkret gemeint ist damit die Beweidung durch Schafe und Ziegen, um vor allem den Aufwuchs von Birken und Pfeifengras zu unterbinden. Gerade diese beiden Gewächse zählen zu den sogenannten Pionierpflanzen, die sich auch unter ungünstigen Bedingungen ansiedeln können und so viel Wasser aus der Umgebung ziehen, dass sie den Effekt der Wiedervernässung zunichtemachen. Zwei Schäfer habe man gefunden, die zur Beweidung mit ihren Herden bereit wären, sagte Wolf, aber die Finanzierung der Aktion sei noch nicht gesichert. Der Bundes-Nabu habe sich bereits sehr eingebracht beim Ankauf von Flächen für die Wiedervernässung im Rahmen der Flurbereinigung, und Fördermittel gebe es für die Beweidung kaum, weil das Sulinger Moor zwar ein Landschaftsschutzgebiet, aber kein Naturschutzgebiet ist. „Und wirtschaftlich ist die Beweidung für die Schäfer nicht, weil der Futterertrag aus dem Moor zu gering ist.“ Dabei ist es „das Wichtigste, die weitere Schrumpfung des Moores zu verhindern“, wie Wolf mahnt. Gerade im Torf sei besonders viel Kohlendioxid gespeichert, was aber freigesetzt werde, wenn der Torf austrocknet.