„Mehr gibt der Park nicht her“

Sulingen - Auf den Tischen im Schützenhaus der Schützengesellschaft von 1896 Sulingen liegen Plakate und Flyer, dazwischen Lage- und Dienstpläne, Skizzen. „Wichtig ist jetzt, dass wir zeitnah die Plakate und Flyer an den Mann bringen“, sagt Andreas Albers, Präsident der Schützengesellschaft. Widersprüche aus der Gesprächsrunde gibt es nicht. Die Mitglieder der Schützengesellschaft, der Bürgerparkgesellschaft und des Kutscher Klubs stecken inmitten der Vorbereitungen des „Winterwunderwaldes“. Für Sonnabend, 15. Dezember, bitten sie im dritten Jahr in Folge zum Weihnachtsmarkt in den Bürgerpark im Sulinger Westen. Beginn des Treibens ist an dem Sonnabend um 14 Uhr.

Das Treffen in dieser Woche ist das vierte der Lenkungsgruppe, die die Vorbereitungen koordiniert. Neben Albers halten Elisabeth Spehlbrink, Dana Becker und Carsten Lüllmann (beide Schützengesellschaft), Klaus Spehlbrink und Heinfried Hinrichs (beide Bürgerparkgesellschaft) sowie Ansgar Feldmann und Friedrich Kelkenberg (beide Kutscher Klub) die Organisationsfäden in den Händen.

Die Kommunikation unter den Vertretern der Vereine funktioniert: „Was noch fehlt, sind Leute für die Bratwurstbude“, ruft Andreas Albers in die Runde. „Ich habe noch ein paar Helfer“, erklärt Ansgar Feldmann. Klaus Spehlbrink warnt: „Zu viele Leute am Stand sind auch nicht gut. Am Anfang stehen die sich die Beine in den Bauch. Die brauchen wir später noch, damit unsere Gäste nicht so lange warten müssen.“ 2017 hatten nach Veranstalterangaben 1 400 Gäste den „Winterwunderwald“ im Bürgerpark besucht. Ansgar Feldmann: „Und da war das Wetter ausgesprochen schlecht.“

Klaus Spehlbrink lenkt das Gespräch auf den Entwurf des Lageplans, den er gemeinsam mit Ehefrau Elisabeth erstellt hat: „In der Summe haben wir 26 oder 27 Stände“, sagt sie. Aufgestellt werden sie rund um das historische Kinderkarussell. „Mehr gibt der Platz nicht her.“ Die übrigen Teilnehmer des Treffens nicken.

Der größte Stand ist mit gut 200 Quadratmetern für die Angehörigen von „De Bovelzumft“ aus Bassum reserviert, die im dritten Jahr den Markt begleiten. Der Stand, an dem Weihnachtsbäume verkauft werden, umfasst 100 Quadratmeter. Andere Aussteller reisen mit Drechselarbeiten an, mit selbst gefertigten Taschen, mit weihnachtlichen Dekorationen, mit Lampen, Hobbykünstler auch mit Schmuck und Glaskunst. „Wir setzen wieder auf Vielfalt“, erklärt Elisabeth Spehlbrink. Was auch für die kulinarischen Angebote gelte: Crepes, Knipp, Schmalzkuchen... Eine Fläche von 2 700 Quadratmetern wollen die Gastgeber am 15. Dezember bespielen.