Landrat besucht Café Kinderwagen: „Mehr als eine Krabbelgruppe“

Sulingen - Seit knapp drei Monaten gehen immer dienstags im Familiengesundheitszentrum an der Bassumer Straße in Sulingen Gäste des Cafés Kinderwagen ein und aus; überwiegend Mütter, aber zum Teil auch Väter und Großeltern von Babys im Alter von bis zu zwölf Monaten.

„Das Gespann Kornau / Kornau hat hier eine Situation geschaffen, die sich durchaus sehen lassen kann“, sagte Bürgermeister Dirk Rauschkolb am Dienstag beim Ortstermin mit Landrat Cord Bockhop und Birgit Dullin, der Leiterin des Fachbereiches Allgemeines und Soziales der Stadtverwaltung. „Ich denke schon, dass sich hier ein Erfolgsmodell entwickelt, das es jetzt gilt, weiter positiv zu gestalten.“ Rauschkolb und Bockhop verbreiteten bei ihrem Besuch aber nicht nur Euphorie: Hinter der Idee des Cafés Kinderwagen verberge sich mehr als die Idee des Angebots einer kostenlos zu besuchenden Krabbelgruppe. Bockhop: „Wenn ich draußen ein Schild hinstelle mit dem Hinweis auf Krabbelgruppe für Eltern mit Kindern prekären Situationen, ist die Teilnehmerzahl mit Sicherheit wesentlich geringer. Wenn am Ende aber hier keiner auftaucht, der tatsächlich Probleme hat, müssen wir uns noch mal darüber unterhalten.“

Entwickelt durch Mitstreiter im Netzwerk „Frühe Hilfen“

Nur etwas zu machen, „was wirklich nett und auch noch kostenlos für Eltern ist“, sei nicht die Zielsetzung, sagte der Landrat. Konzipiert worden sei das Angebot für junge Familien, die an ihrem Lebensstandort aufgrund fehlender sozialer Bindungen keine oder nur wenig Hilfestellungen bekommen. Vor dem Hintergrund knapp bemessener Ressourcen genieße für den Landkreis bei sozialen Themen die eigentliche Sozialarbeit und die Präventionsarbeit Priorität. Gefordert werde daneben immer mehr Koordinations- und Netzwerkarbeit. Die leisten Mitarbeiter, die „die am Ende der Kette nicht mehr für Problemlösungen zur Verfügung stehen“.

Entwickelt worden war das Angebot Café Kinderwagen durch die Mitstreiter im Netzwerk „Frühe Hilfen“, in dem das Gros der regionalen Einrichtungen und Institutionen mitwirkt, deren Fachkräfte Kinder und damit auch deren Eltern in der Entwicklung unterstützen. Koordinatorin ist Kerstin Nicolaysen, Mitarbeiterin des Fachdienstes Jugend des Landkreises Diepholz, die am Dienstag gemeinsam mit Monika Jahnke, Koordinatorin des Familiengesundheitszentrums, und Anke Harzmeier, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Sulingen, die Entwicklung des Cafés Kinderwagen nachzeichneten.

Betreut werden die Gäste des Cafés Kinderwagen durch die Hebamme Swantje Kornau, die auf die ehrenamtliche Unterstützung ihrer Mutter Renate zurückgreifen kann.

Regelmäßig kommen zehn bis 16 Eltern

Die Kosten für die Dienste der Hebamme übernimmt der Landkreis. Die Teilnahme am Café Kinderwagen soll helfen, Antworten zu finden; entweder durch den Dialog der Besucher untereinander oder unter Einbeziehung der Hebamme beziehungsweise der Erzieherin Renate Kornau. „Das alles in zwangloser Atmosphäre“, sagte Anke Harzmeier am Dienstagmorgen. Die Eltern könnten die Beratung und Unterstützung der Hebamme und Erzieherin zu Fragen der Entwicklung ihres Kindes und seiner Bedürfnisse in Anspruch nehmen und erhielten so Sicherheit und Unterstützung und würden in ihrer Elternkompetenz gestärkt.

Laut Swantje Kornau nehmen regelmäßig zehn bis 16 Eltern das Angebot des Cafés Kinderwagen wahr. Tendenz steigend. Kornau: „Von den Eltern, die bei uns ausscheiden, wird immer ein Nachfolgeangebot nachgefragt; quasi ein Art Café ‚Bobby Car‘.“ Cord Bockhop: „Grundsätzlich sollten wir die Entwicklung des Angebotes positiv betrachten, aber auch kritisch.“ Das Café Kinderwagen bezeichnete der Landrat als Weg zum Ziel. „Das Ziel selbst dürfen wir nicht aus den Augen verlieren.“

oti