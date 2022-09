Mehr Auswahl im neuen „Eierladen“ in Sulingen-Stadt

Von: Harald Bartels

Der Eingang zum neuen „Eierladen“ auf dem Hof Bönsch. © Bartels

Sulingen-Stadt – Der alte Hofladen ist Geschichte: Seit Mai betreibt Familie Bönsch auf ihrem Hof im Sulinger Ortsteil Stadt den runderneuerten „Eierladen“.

Der Hofladen, untergebracht in einer Gartenhütte, sei inzwischen mehr als 20 Jahre alt, berichtet Christian Bönsch. Er sei zwar immer wieder angepasst worden, aber: „Es war ohnehin eine Modernisierung fällig.“ Die Idee für einen komplett neuen Laden habe schon seit einigen Jahren bestanden – die Umsetzung habe sich, nicht zuletzt durch die Pandemie, verzögert. Die äußere Gestaltung und die Dekoration, bei der unter anderem Holz aus hofeigenen Eichen zum Einsatz kam, sei vor allem in Eigenleistung erfolgt, während für den überwiegenden Teil der Verkaufsautomaten und der Technik ein niederländisches Spezialunternehmen sorgte. Insgesamt habe man rund 80 000 Euro in das Projekt investiert.

Damit einher ging der Abschied vom gewohnten Konzept. Statt einer offenen Kasse ist im klimatisierten „Eierladen“ nun ein Kassenterminal das zentrale Element: An einem Bildschirm wählen die Kunden das gewünschte Produkt aus und legen es in den virtuellen Warenkorb; zudem können sie sich zu jedem Artikel Informationen anzeigen lassen. Sobald alles ausgewählt ist, können sie den Bezahlvorgang starten – erst danach öffnen sich die entsprechenden Klappen, um die Waren freizugeben. Sollte ein Kauf aus technischen Gründen nicht möglich sein, registriere die Anlage das und erstatte sofort den Betrag, versichert Bönsch.

Vor den modernen Verkaufsautomaten: Christian Bönsch im neugestalteten Hofladen der Familie im Sulinger Ortsteil Stadt. © Bartels, Harald

Das Terminal ermöglicht die Zahlung in bar und bargeldlose Methoden; bestimmte Produkte sind erst, wie am Zigarettenautomaten, nach einem Altersnachweis erhältlich. Zu berücksichtigen ist, dass aus Sicherheitsgründen das Wechselgeld nur in Form von Münzen ausgezahlt wird.

„Viele Kunden finden super, dass sie nicht mehr mit abgezähltem Geld einkaufen müssen“, weiß Christian Bönsch, andererseits hätten manche bedauert, kein Trinkgeld mehr in der Kasse hinterlassen zu können. Einige Kunden seien anfangs unsicher gewesen, ob sie mit der Technik zurechtkommen – aber es gebe viele begeisterte Reaktionen.

Modernste Verkaufstechnik im Einsatz

Ab Mitte Mai habe man im Probebetrieb den neuen „Eierladen“ neben dem alten Hofladen geöffnet, auch, um mögliche Anlaufschwierigkeiten aufzufangen. Schließlich komme hier modernste Technik zum Einsatz: „Die Tiefkühlautomaten sind nur an vier Stellen in ganz Deutschland im Einsatz“, sagt Bönsch.

Deutlich verändert hat sich mit der Modernisierung das Sortiment. Wie gewohnt gibt es hier die „Sulinger Freilandeier“ des Hofes in unterschiedlichen Größen und Verpackungseinheiten sowie tiefgekühlte Suppenhühner, dazu finden Kunden viele weitere Produkte aus der Region, etwa das „Q-Eis“ des Hofes Spannhake aus Sulingen-Herelse in verschiedenen Sorten, tiefgekühltes Wild aus dem eigenen Revier, Eierlikör, Säfte, Marmeladen, Honig, Milchprodukte, Wurstwaren, Nudeln, Kartoffeln, Fertiggerichte, Kuchen im Glas und Äpfel aus dem Alten Land. Zudem bieten die Automaten Grillfleisch und Bratwürste sowie gekühlte Getränke. Die Auswahl findet Anklang, hat Bönsch beobachtet: „Viele Radfahrer halten hier an“, auch vom benachbarten Dorfhaus kämen viele Besucher, um sich hier zu versorgen.

Geöffnet ist der „Eierladen“ rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr. Zunächst seien feste Öffnungszeiten geplant gewesen, doch er habe an einem Samstag spät abends noch waren aufgefüllt und den Verkaufsraum offengelassen – „prompt kam um 0.50 Uhr noch ein Kunde und hat Grillfleisch gekauft“, berichtet er. Die Sorgen vor Vandalismus hielten sich in Grenzen, der Verkaufsraum sei videoüberwacht.