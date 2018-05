„Mega-Volksfest“ eröffnet

+ © Schlotmann Testeten schon am Freitagnachmittag das Angebot des „Mega-Volksfestes“: Die Sulingerin Shari Kastens (23) und Denise Rosenthal aus Affinghausen (23; von links). © Schlotmann

Sulingen - Der Markt ist in der Stadt: Pünktlich um 14 Uhr eröffneten am Freitag auf dem Informa-Gelände am Hasseler Weg Albert Dormeier und Schausteller-Kollegen das „Mega-Volksfest“. „Die Leute wissen, dass wir in der Stadt sind“, freute sich Dormeier am frühen Nachmittag. Und: „Wir haben den Eindruck, der ein oder andere hat auf uns gewartet.“