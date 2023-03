„Mega-Volksfest“ in Sulingen: Bereits rund 30 Akteure im Boot

Von: Harald Bartels

Teilen

Beim Auftakt des „Mega-Volksfestes“ 2022 war Bürgermeister Patrick Bade mit von der Partie. © Bartels

Sulingen – Allzu viel mag sich Albert Dormeier noch nicht entlocken lassen – aber einige Eckdaten des vierten „Mega-Volksfestes“, vom 19. bis 22. Mai auf dem Informa-Gelände am Hasseler Weg in Sulingen, gibt er auf Anfrage der Redaktion preis: Rund 30 Akteure hätten er und sein Schaustellerkollege Willy Wimmert als Organisatoren bereits verpflichtet, „es werden sicher noch mehr!“

Zu den Hauptattraktionen soll „Zombie“ gehören, eine Geisterbahn, die sich über zwei Etagen erstreckt. Ebenfalls dabei: „Fly Over“, ein 40 Meter hohes Kettenkarussell, der Klassiker „Musik-Express“, die Familienachterbahn „Family Coaster“ und „Nitro – The Race“, „Deutschlands neuester Autoscooter“, verspricht Dormeier. Nicht fehlen dürfen diverse Spiel- und Spaßstände, weitere Anbieter sorgen für Getränke, herzhafte Speisen, Süßwaren und Eis.

Die Öffnungszeiten orientieren sich an dem, was bei den bisherigen Veranstaltungen gut funktioniert hat: Am Freitag, 19. Mai, und am Samstag, 20. Mai, wird das Gelände von 14 bis 22 Uhr geöffnet sein, am Sonntag, 21. Mai, von 12 bis 21 Uhr. Den Abschluss bildet am Montag, 22. Mai, 14 bis 20 Uhr, der Familientag unter dem Motto „Zahl einmal, fahr zweimal“.

In den verbleibenden Wochen feilen die Organisatoren weiter am Programm für das „Mega-Volksfest“. „Und dann hoffen wir, dass es wieder so gut angenommen wird wie in den Vorjahren“, sagt Dormeier.