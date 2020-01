Mathis Bliefernicht überzeugt

„Jugend debattiert“ am Gymnasium Sulingen über Verbot von SUVs

+ Nach der Siegerehrung: Georg Beverborg (4. Platz), Maja Timpke (2. Platz), Mathis Bliefernicht (1. Platz) und Timo von Hacht (3. Platz; vorne, von links); hinten: Christian Kramer (Leiter des Schulwettbewerbs), Sylke Wolken (Fachschaft Politik), die vier Jurymitglieder aus den neunen Klassen Tobias Reinert, Amelie Havekost, Alina Köhler und Mara Gerdes sowie Markus Stuntebeck (Fachschaft Politik; von links). Foto: Gymnasium Sulingen

Sulingen – Projektwoche „Jugend debattiert“ für die 9. Klassen des Gymnasiums Sulingen: An vier Projekttagen lernten sie in kleinen Gruppen das Debattieren über selbst ausgewählte Themen, und am Freitag stand für die vier Klassensieger das Finale an. Vor den Mitschülern der achten und neuen Klassen debattierten sie auf der Bühne des Stadttheaters.