„Maß ist voll“: Ladendieb aus Sulingen muss ins Gefängnis

Von: Volker Rathmann

Für eine erneute Bewährung sah das Amtsgericht Sulingen bei einem 39 Jahre alten Mann aus Sulingen keinen Spielraum mehr. © Bartels

Cognac und Zigaretten sollten seine Beute sein. Doch einmal mehr wurde ein 39 Jahre alter Mann aus Sulingen des Diebstahls überführt. Nun muss er für mindestens sechs Monate ins Gefängnis. Den Gerichtssaal verließ er wütend.

Sulingen – Eine Haftstrafe wird in Kürze ein 39-jähriger Sulinger antreten müssen. Das Amtsgericht Sulingen verurteilte ihn jetzt wegen gemeinschaftlichen Diebstahls zu sechs Monaten Gefängnis.

Laut Anklageschrift hatte der Mann gemeinsam mit einem Bekannten, den ein gesondertes Strafverfahren erwartet, Zigaretten und Alkoholika aus einem Einkaufsmarkt in der Samtgemeinde Kirchdorf entwendet. Insgesamt entstand hierbei ein Schaden von 144 Euro.

In der Beweisaufnahme kam der Geschädigte, ein selbstständiger Kaufmann aus Wagenfeld, als Zeuge zu Wort. Er sei seinerzeit von einem Kunden auf verdächtiges Verhalten zweier Personen aufmerksam gemacht worden. Der Kunde vermutete einen begangenen Ladendiebstahl. Eine sofortige Auswertung des Videomaterials der Überwachungskamera bestätigte zwar einen Diebstahl, die beiden Urheber hatten das Geschäft aber zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Daraufhin habe man die Polizei verständigt und Anzeige erstattet.

Die tatrelevante Videosequenz wurde in der Hauptverhandlung auf einem Bildschirm eingespielt. Erkennbar war, wie der Angeklagte zunächst zwei in Geschenkkartons verpackte Flaschen Cognac in seinem Rucksack verstaute. Kurz darauf nahm er auch eine Stange Zigaretten an sich. Der mutmaßliche Dieb und sein Begleiter gingen anschließend am Kassenbereich vorbei nach draußen, ohne Ware zur Bezahlung vorgelegt zu haben.

Der Angeklagte behauptete in seiner Einlassung vor Gericht, dass er zur Tatzeit völlig betrunken war. Er wisse nichts mehr vom Tatgeschehen. Auch könne er nicht sagen, wann und wo er sich mit seinem Mittäter getroffen habe und wie man überhaupt zum Tatort gekommen sei. Die ganze Sache sei aber „großer Mist“ gewesen.

In seinem Plädoyer führte der Anklagevertreter der Staatsanwaltschaft Verden aus, dass er die Angaben des Mannes für eine Schutzbehauptung halte. Seine Motorik im Überwachungsvideo sei flüssig und offenkundig nicht beeinträchtigt; das Diebesgut werde rasch und zielstrebig im Rucksack verstaut. Schwankender Gang oder andere Auffälligkeiten wären nicht zu beobachten. Vielmehr würden diverse Vorstrafen zeigen, dass der 39-Jährige durch Geld- oder Bewährungsstrafen nicht zu beeindrucken sei, deshalb beantrage er nunmehr eine sechsmonatige Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Das Gericht verurteilte den Sulinger schließlich zum beantragten Strafmaß.

In ihrer Urteilsbegründung erklärte die Vorsitzende Richterin dem Angeklagten, dass „sein Maß endgültig voll“ sei. Acht Eintragungen im Bundeszentralregister, darunter einschlägige Verurteilungen wegen Diebstahls, hätten ihn in keiner Weise zum Umdenken bewogen. Wegen einer vom Amtsgericht Nienburg verhängten Strafe aus dem Vorjahr stünde er auch noch unter Bewährung. Ein Spielraum für eine nochmalige Bewährung bestünde deshalb nicht.

Nachdem Bitten und Betteln um ein milderes Urteil nicht zum Erfolg geführt hatte, verließ der Angeklagte wütend den Gerichtssaal mit den Worten, dass man ihn fertig gemacht habe und er nun seine Arbeit verlieren werde. Abgesehen davon, dass eine Reflektion des eigenen Verhaltens anders aussieht, droht dem Mann weiteres Ungemach. Sofern die Bewährung widerrufen wird, hätte er weitere sechs Monate Haft abzusitzen.