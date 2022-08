Martina „Die Camperin“ Wortmann regiert in Gaue

Schützenfest Gaue

Die neuen Gauer Majestäten mit „Gefolge": Melanie Röper, Jana Wortmann, Jugendkönigin Marisa „Die Reiselustige" Siemers, Birgit Siemers, Königin Martina „Die Camperin" Wortmann, Prinzgemahl Friedhelm Meyer, Anke Rosenthal, Kinderkönigin Charlotte „Die Cellistin" Wetterhoff, Mia Arkenau und Emily Böhm (von links).

Gaue – Passend zum „goldenen“ Jubiläum der Damenschießgruppe präsentiert sich der Schützenverein Gaue und Umgebung von 1907 nach seinem Schützenfest am Wochenende mit drei neuen Regentinnen.

Bei den Erwachsenen gab es vier Anwärter auf den Thron – ein Umschießen war jedoch nicht erforderlich, weil sich Martina Wortmann gleich mit voller Ringzahl durchsetzte. Sie regiert künftig als „Die Camperin“ mit Prinzgemahl Friedhelm Meyer an ihrer Seite. Ihren Hofstaat vervollständigen die Ehrendamen Anke Rosenthal und Birgit Siemers, Fahnenträgerin Melanie Röper und Scheibenträgerin Jana Wortmann.

Bei den Jugendlichen gibt es ebenfalls eine Königin: Marisa Siemers sicherte sich den Titel und wurde als „Die Reiselustige“ proklamiert.

Das Zepter der Kinder ging nach Stechen an Charlotte „Die Cellistin“ Wetterhoff. Sie wird begleitet von Fahnenträgerin Emily Böhm und Scheibenträgerin Mia Arkenau.

Die vier geehrten Mitbegründerinnen der Damenschießgruppe: Helga Siemers, Marianne Vallan, Angelika Mohrmann und Gerda Lüdecke (von links).

Am Samstag sei das Schützenfest schon „richtig gut“ besucht gewesen, zog Präsident Friedhelm Meyer Bilanz. Besondere Beachtung fand jedoch am Sonntag die Damenschießgruppe des Vereins, die ihr 50-jähriges Bestehen feierte. Für den Festakt waren 185 Gäste aus 14 befreundeten Vereinen angemeldet, und zum Auftakt gab es einen Ehrentanz für die 13 anwesenden aktuellen und ehemaligen Kreismajestäten. Die Schießgruppe riefen 1972 19 Damen ins Leben; elf von ihnen gehören noch dem Verein an, so Ehrenpräsident Ernst Mohrmann. Mit Helga Siemers, Marianne Vallan, Angelika Mohrmann und Gerda Lüdecke wurden vier der Gründerinnen im Rahmen der Feier geehrt, bei den übrigen holt der Verein die Würdigung nach. Das Zelt sei für die Feier „toll geschmückt“ worden, lobte Friedhelm Meyer. Die Organisation der Veranstaltung habe die Vereinsjugend übernommen.

Das traditionelle Scheibenfest zum Anbringen der Königsscheiben ist geplant für kommenden Freitag, 12. August. Zunächst treffen sich die Mitglieder um 18 Uhr bei Ernst Mohrmann, Schöneberger Straße 13, um die Kinderscheibe an ihren Platz zu bringen. Um 19 Uhr setzt sich die Feier fort bei Friedhelm Meyer, Dresdener Straße, wo die Schützenkönigin ihre Scheibe erhält.