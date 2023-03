Mario Giordano liest in Sulingen aus Auftakt für dreiteiliges Epos

Mit Mario Giordano werde sie einen „sehr sympathischen und bodenständigen Bestsellerautor“ vorstellen, kündigt Sabine Rasper an. Sie kennt ihn viele Jahre. © Viktor Strasse

Sulingen – Mit „Terra Sizilia – Die Rückkehr des Patriarchen“ habe er sein Meisterwerk geschaffen, heißt es über das neueste Buch von Mario Giordano. Er hat die Geschichte von Barnaba Carbonaro, der vom mittellosen Analphabeten aus dem archaischen Sizilien des 19. Jahrhunderts zum geachteten Zitrushändler auf dem Münchner Großmarkt wird, im Gepäck, wenn er am Donnerstag, 16. März, zur Lesung nach Sulingen reist. Die beginnt um 20 Uhr in der Alten Bürgermeisterei.

Den Abend moderiert Sabine Rasper aus Scholen, die Mario Giordano seit frühester Jugend kennt: „Ich freue mich darauf, dem interessierten Sulinger Publikum einen sehr sympathischen und bodenständigen Bestsellerautor vorzustellen.“

Mario Giordano hat sich einen Namen gemacht mit „Das Experiment“ und den „Tante Poldi“- Büchern, einer unterhaltsamen Krimireihe. „ ,Die Rückkehr des Patriarchen‘ ist Auftakt eines dreiteiligen Epos, inspiriert von Giordanos Urgroßvater, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Deutschland kam und in den 1960er Jahren mit seiner Familie zurück nach Sizilien ging – gerade, als jährlich hunderttausende italienische Arbeitskräfte in die Bundesrepublik kamen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Eintrittskarten sind erhältlich online beim Kulturverein Sulingen, in allen Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung sowie in der Sulinger Buchhandlung „Eulenspiegel“.