Maria und Josef in der Stadt

SULINGEN - Von Martina Kurth-Schumacher. Juliane Worbs und Claudia Rolke sind seit 2014 im Dienst der Sulinger Kirchen - Von Martina Kurth-Schumacher. die eine als Pastorin der evangelisch-lutherischen Gemeinde, die andere als pastorale Mitarbeiterin der katholischen „Mariä Heimsuchung“. Die Chemie zwischen ihnen stimmt, daran lassen sie keinen Zweifel.

Seit dem Mühlenfest am Pfingstmontag 2015, dessen Gottesdienst sie gemeinsam gestalteten, stellen sie immer wieder fest: Es gibt viel Gemeinsames und wenig Trennendes. Rückhalt finden sie in ihren Gemeinden, beide sind offen für die ökumenische Zusammenarbeit. Neben dem traditionellen Pfingstgottesdienst, der seitdem „ihr Ding“ ist, haben sie vor zwei Jahren ein Projekt ins Leben gerufen, mit dem sich evangelische und katholische Christen in Sulingen auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Claudia Rolke hatte vorgeschlagen im Rahmen eines „Lebendigen Adventskalenders“ an wechselnden Stationen Andacht zu halten, Juliane Worbs brachte die Idee mit, Holzskulpturen von Maria und Josef auf Reisen durch die Gemeinden zu schicken. Aus zwei Gedanken wurde ein Konzept: Maria und Josef erhalten jeweils bei den täglichen zwanzigminütigen Zusammenkünften des „Lebendigen Advent“ eine neue Herberge. „Am Anfang mussten wir Überzeugungsarbeit leisten, inzwischen ist die Sache ein Selbstläufer“, erzählen Juliane Worbs und Claudia Rolke: In diesem Jahr gab es mehr potenzielle Gastgeber als Termine.

Maria und Josef begleiteten ihre „Wirtsleute“ zur Arbeit, zu Familientreffen oder zum Einkaufen. Einen Tag verbrachten sie beispielsweise auf dem Bauernhof Borchers-Rohde in Klein Lessen. Theo (8) und Theis (5) vermittelten ihnen einen Eindruck von der Landwirtschaft heute. Sie nahmen sie mit auf den Trecker, zeigten ihnen Hühner- und Kuhstall. „Josef war angetan vom Milchroboter, Maria hat sich mehr für die Milchtankstelle interessiert“, heißt es im Tagebuch, in dem die jeweiligen „Herbergseltern“ die Erlebnisse notiert haben. In einem Bericht über einen spannenden Besuch in der Schule heißt es an anderer Stelle: „Vom Schwimmunterricht haben wir uns aber lieber ferngehalten.“

Neben Privatleuten hatten das Seniorenhaus am Suletal, das Wohnheim der Lebenshilfe oder die Grundschule Groß Lessen zum „Lebendigen Advent“ eingeladen. „Maria und Josef haben beim Adventssingen ihren großen Auftritt. Schön, den Leuten etwas mitgeben zu können“, sagt Juliane Worbs. Die Holzfiguren wurden zu Familienmitgliedern auf Zeit, sie wanderten in diesem Jahr durch fast alle Sulinger Ortsteile. Manch ein Gastgeber fühlte sich berufen, ihre Reise-Kiste mit Kissen, Stern, Engel oder Tannenbaum auszustatten.

Die Erfahrung aus den beiden Vorjahren zeige, dass der hohe Besuch nachhaltig in Erinnerung bleibt, sagt Juliane Worbs.

Wer sich für die diesjährige Reise von Maria und Josef interessiert, ist eingeladen, sich am Freitag, 28. Dezember, um 16 Uhr in der evangelischen Kirche St. Nicolai einzufinden – zu einer Lesung aus dem „Wander-Tagebuch 2018“. - mks