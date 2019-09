Mann stirbt bei Unfall auf der B214: Zwei Autos krachen frontal zusammen

Tödlich verletzt wurde ein 20-jähriger Mann bei einem schweren Unfall am Montagmorgen auf der B214 in der Sulinger Ortschaft Lindern. Zwei Autos krachten frontal zusammen.

Sulingen - Ein 25-jähriger Autofahrer aus Mellinghausen war gegen 7 Uhr auf der Ortsumgehung Sulingen (B214) in Richtung Nienburg unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sein Auto in der Ortschaft Lindern in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Wagen des 20-jährigen Mannes. Der 20-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Ortsumgehung bis 11 Uhr voll gesperrt

Der 25-Jährige und sein 27-jähriger Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Sulingen gebracht. Die Ortsumgehung musste bis etwa 11 Uhr voll gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet.

Technischer Defekt nicht ausgeschlossen

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Da auch ein technischer Defekt als Ursache nicht ausgeschlossen werden kann, wurde zur Unterstützung der Ermittlungen ein Gutachter hinzugezogen. An beiden Autos entstand Totalschaden, teilt die Polizei mit.

