Es mangelt an Therapeuten

Sulingen - „Wir haben im Moment einfach Therapeutenmangel“, stellt Simone Mahlstädt fest. Aus diesem Grund sieht sich die Leiterin der Arbeitsgemeinschaft Sulingen der Rheuma-Liga Niedersachsen gezwungen, für die sage und schreibe 40 Gymnastikgruppen Umstrukturierungen anzukündigen.

Es gebe derzeit 33 Wassergymnastikgruppen mit jeweils zehn bis zwölf Patienten, von denen sich 30 im Bewegungsbad im Untergeschoss der Sulinger Klinik, drei im städtischen Hallenbad zum Training unter fachkundiger Anleitung treffen, sowie sieben „Trockengymnastikgruppen“ mit bis zu 15 Personen. Die kommen aus dem Sulinger Land, aber auch aus dem südlichen Landkreis Nienburg, aus Bruchhausen-Vilsen – und aus Bassum, wo das Bewegungsbad in der Klinik Ende 2016 geschlossen wurde. Darunter auch viele, die nicht an einer Erkrankung des weit gefassten rheumatischen Formenkreises leiden, sondern zum Beispiel eine neue Hüfte und deswegen eine Verordnung für Funktionstraining bekommen. „Es gibt Gruppen, die bereits seit 20 Jahren zusammen sind“, weiß Simone Mahlstädt. Da entstehe natürlich Gemeinschaft, die man auch nicht auseinanderbringen wolle. Aber Veränderungen lassen sich wohl nicht vermeiden. „Wir haben unter anderem eine Anzeige geschaltet, um neue qualifizierte Leiter für die Gruppen zu finden – darauf hat sich niemand gemeldet.“ Simone Mahlstädt weiß, dass andere AGs der Rheuma-Liga ähnliche Probleme haben. „Nur: Die haben ihre Gruppen anders strukturiert, trennen Teilnehmer, die auf ärztliche Verordnung kommen und Selbstzahler. Wir haben gesagt, wer eine Verordnung hat, die beispielsweise für ein Jahr gilt, kann anschließend als Selbstzahler in seiner Grupe bleiben.“ Die Verordnungen sind zeitlich begrenzt, obwohl man im Bereich der rheumatischen Erkrankungen nicht von einer Heilung sprechen kann: „Es wird davon ausgegangen, dass die Teilnehmer die Übungen lernen und selbstständig weiterführen können. Bei der Wassergymnastik ist das allein schon ein räumliches Problem, sie funktioniert nicht unter der Dusche...“ Und das Hallenbad ist nicht ganzjährig geöffnet. Auch deswegen hofft man bei der Rheuma-Liga, dass die Alexianer das Bewegungsbad in der Sulinger Klinik erhalten.

Als Leiter der Gruppen kommen Physiotherapeuten und Krankengymnasten, Sportlehrer, Sportwissenschaftler, Ergotherapeuten sowie medizinische Masseure in Frage. Simone Mahlstädt würde sich wünschen, dass mit Blick auf die Strukturen im ländlichen Raum über eine Zusatzqualifikation weitere Gruppen hinzukommen könnten. Dabei denkt sie beispielsweise an das Team der Sulinger Bäderbetriebe. Der Bedarf an Funktionsgymnastik ist gestiegen, stellt sie fest: „Derzeit habe ich 40 Leute auf der Warteliste. Es kann sechs bis neun Monate dauern, bis sie einen Platz bekommen.“ - ab