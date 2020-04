Mangelhaft

Sulingen - Von Marc Lentvogt. Der Streit um die roten Gebiete reißt nicht ab. Sie sollen nach einer Reform der EU-Düngemittelverordnung künftig kennzeichnen, in welchen Regionen zum Schutz des Grundwassers weniger gedüngt werden muss. Mittlerweile scheint eine Einigung zwischen den beteiligten Institutionen und den Landwirten unmöglich. Letztere sehen sich durch jüngste Studienergebnisse gestärkt.

Ein Gutachten der Hydor Consult aus Berlin, in Auftrag gegeben vom Landvolk-Landesverband Niedersachsen und 23 Kreisverbänden, habe 190 von 648 überprüften Messstellen, deren Daten zur Festlegung der roten Gebiete herangezogen werden, gravierende Mängel bescheinigt. In 264 weiteren Fällen könne eine Bewertung nicht erfolgen, weil die Ausbaupläne unzureichend seien. Niemals, so die Landvolk-Vorsitzenden Christoph Klomburg (Mittelweser) und Theo Runge (Diepholz) könne auf dieser Datenbasis die Zukunft des Düngens festgelegt werden.

Besonders die bundespolitischen Akteure um Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner kommen im Urteil der Landvolk-Vorsitzenden schlecht weg. „Nicht zugehört, verschlafen, nicht verstanden und entgegen wissenschaftlicher Erkenntnisse entschieden, hat letzten Endes die Berliner Politik. Daher bleibt uns nur der Klageweg, da auf dieser falschen Basis später kein Gesetz stehen darf“, erklärt Christoph Klomburg.

Weder das Erwähnen der Bedenken im politischen Umfeld noch der Versuch, mittels Treckerdemos Aufmerksamkeit zu generieren, hätten in Berlin zu einer Reaktion geführt. „In Niedersachsen ist das etwas anders“, ergänzt Theo Runge, „dennoch ist in den letzten Monaten viel Vertrauen vonseiten der Politik verspielt worden.“

Dabei wäre ein Eingehen auf die Landwirte gar nicht so kompliziert. Wie eine sinnvolle Erstellung der Messwerte aussehen könnte, dafür gebe es gute Beispiele in den Nachbarländern. In Deutschland, beschreibt Klomburg, werde ein Messstellennetz genutzt, welches mittels Daten aus der Tiefe Auskunft über das Wirtschaften an der Oberfläche geben soll. Wobei „in Deutschland“ in diesem Fall irreführend sei, denn selbst innerhalb des Bundesgebietes bestehe keine Vergleichbarkeit. Fairness sei in keinem Fall gegeben.

Das große Problem sei, dass in Niedersachsen zur Flächenbewertung ausschließlich grundwasseroberflächennahe Messstellen in Gebieten mit primär landwirtschaftlicher Nutzung herangezogen werden. Andere Staaten hätten dementgegen ein repräsentatives Netz gewählt, wie es die europäische Richtlinie vorgebe. Daher sei es absolut denkbar, dass ein deutscher Landwirt für das gleiche Arbeiten wie ein Berufskollege aus einem Nachbarland bestraft würde und damit seine Wettbewerbsfähigkeit verliert. Theo Runge findet sein ganz eigenes Beispiel, um die Makel der Vorgehensweise aufzuzeigen: „Es ist so, als würden sie feststellen wollen, ob die Bewohner eines Landes zu dick sind, wiegen aber nur die 15 Prozent, die übergewichtig sind. Als Folge werden dann alle auf Diät gesetzt.“

Nun kommt es oft genug vor, dass Menschen und Institutionen keine perfekten Informationen vorliegen und sie mit der vorhandenen Datenlage das bestmögliche Ergebnis erzielen müssen. Ein solcher Fall liege mit den roten Gebieten aber nicht vor, betont Klomburg, denn es gebe bereits bessere Daten. ENNI (Elektronische Nährstoffmeldung Niedersachsen) nennt er das Stichwort und meint ein im Land genutztes System, „welches sämtliche Nährstoffströme in einem landwirtschaftlichen Betrieb erfasst und somit eine Überdüngung schnell und einfach aufzeigen kann“.

Im Vergleich seien die ENNI-Daten deutlich besser als die selektiven Messstellenergebnisse geeignet, Gewässerschutz zu gewährleisten. Der lange Kampf gegen die umstrittene Reform der Düngemittelverordnung, da sind sich beide Verbände – das Landvolk Mittelweser und das Landvolk Diepholz – einig, ist keine Blockadehaltung. Es ist der Versuch, politischen Entscheidungen auf Basis „einer fachlich falschen Datengrundlage“ zu verhindern, verdeutlicht Runge.

Den „Widerspruch zu wissenschaftlichen Erkenntnissen“ erwähnt auch Christoph Klomburg und das lasse für den Moment nur einen Schluss zu: Die Landwirte wissen um die Pläne, sie werden diese aber sicher noch nicht umsetzen. Im Sinne des Planzen-, Natur- und Klimaschutzes zu arbeiten, könne immer nur bedeuten, nach bestem Wissen zu handeln und dieses Wissen sei nicht in politischen Planspielen, sondern in den Betrieben vorhanden.

Niedersachsen habe mit ENNI nicht nur irgendein System zur Aufzeichnung der Nährstoffausbringung, es habe ein System mit Vorbildfunktion. Davon frühzeitig aufgrund „umstrittener Vorgaben“ abzuweichen, sagt Runge, „das wäre ja Unsinn“.