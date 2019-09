„An manchen Tagen 150 Kunden“

Zehn Jahre im Dienst der guten Sache: An manchen Tagen besuchen an die 150 Kunden den DRK-Shop Kaufen und Helfen in Sulingen.

Sulingen – Vorsitzende Gisela Lühmann-Landau und Stellvertreterin Angela Buscher sprechen von „an die 100 bis 150 Kunden, die an manchen Tagen“ den „Shop Kaufen und Helfen“ besuchen. Der Shop am Westende der Südstraße ist eine Einrichtung des DRK-Ortsvereins Sulingen – und wurde vor zehn Jahren eröffnet.

Ins Leben gerufen hatten die Einrichtung im Jahr 2009 Lühmann-Landau und ihre damalige Stellvertreterin Marianne Gauger. „Mit Unterstützung einer 20-Stunden-Kraft und einigen wenigen Ehrenamtlichen“, erinnert die Vorsitzende. Sie spricht von unruhigen Nächten zu Gründerzeiten: „Da überlegst du, ob du jeden Tag die 30 Euro zusammenbekommst, um die 20-Stunden-Kraft bezahlen zu können.“

DRK-Landesverband unterstützt

Pate für das Vorhaben „DRK-Shop Kaufen und Helfen“ stand schon im Jahr 2008 der DRK-Landesverband. „Wir waren einer Einladung zu einer Informationsveranstaltung gefolgt und haben ein ähnliches Projekt in Hameln besucht“, so Lühmann-Landau, Schon bald stand der Entschluss fest: „Das machen wir auch.“

Der Shop löste die Kleiderkammer des DRK am Standort Sulingen ab. Die hatte der Ortsverein schon im Jahr 1970 ins Leben gerufen und sorgte nicht selten für Ärger: „Nicht nur, dass uns immer mehr Lumpen vor die Türen geworfen wurden: Uns wurden Fälle bekannt, in denen sich Leute bei uns Bekleidung holten, die sie später auf Flohmärkten verkauften“, schimpft die Ortsvereinsvorsitzende.

Inzwischen 16 Helfer

Heute ist die Struktur eine andere. Angela Buscher, die in den Reihen des Ortsvereins für „Kaufen und Helfen“ verantwortlich ist: „Wir nehmen Bekleidung und Schuhe nur während der Öffnungszeiten an, unsere ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter sichten die Spenden, sortieren sie und präsentieren nur das im Laden, was sich auch tatsächlich zum Verkauf eignet.“

Beschädigte, verunreinigte oder aus anderen Gründen nicht weiterverwertbare Textilien führe man einem externen Verwerter zu.

Stellten 2009 noch eine Handvoll DRK-Helfer den Shop-Betrieb sicher, sind es heute schon 16: Neben Angela Buscher zehn ehrenamtliche Helfer und fünf geringfügig Beschäftigte.

„Man wird noch gebraucht“

In die Gruppe der ehrenamtlichen Helfer hatte sich vor sechs Jahren auch die Sulingerin Brigitte Marxen eingereiht. Die pensionierte Verkäuferin ist vom Fach – und hat Spaß an der Arbeit, sagt sie. „Immer Dienstagsvormittags – und wenn sonst noch Zeit ist.“ Das Engagement für den Shop sei „ein sinnvoller Zeitvertreib. Man kommt unter Menschen, kann helfen und hat dadurch das Gefühl, dass man noch gebraucht wird.“

Laut Gisela Lühmann-Landau und Angela Buscher sei das ehrenamtliche Engagement der Helfer das Fundament des Shops. Buscher: „Wir geben die Textilien und Schuhe zu Kleinstpreisen ab; egal ob Marken- oder No-Name-Ware. Was nach Abzug der Betriebskosten überbleibt, investieren wir in den Laden – oder eben in Projekte des Ortsvereins.“

Akzeptanz im örtlichen Handel?

Und der örtliche Handel? „Akzeptiert uns“, erklärt Gisela Lühmann-Landau, „und unterstützt uns; zum Teil auch mit Kleider- oder Materialspenden.“ Wohl Folge der Transparenz, die sich der Ortsverein schon vor der Eröffnung der Einrichtung auf die Fahnen geschrieben habe. „Wir sind von Händler zu Händler gegangen und haben unser Vorhaben vorgestellt“, erinnern die Initiatoren.

Nach der Übernahme des ehemaligen Feuerwehrhauses an der Südstraße durch das DRK vor etwa zwei Jahren stehen den Mitarbeitern des Shops an der Südstraße (geöffnet von montags bis freitags jeweils von 10 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr) neben einem Sortierraum 110 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung. „110 Quadratmeter, die immer wieder aufs Neue durch unsere Mitarbeiter mit viel Herzblut dekoriert werden“, versichert Angela Buscher.

Eine Hose für drei Euro

Engagement das, neben den Preisen, bei den Kunden ankommt: „Eine Hose für drei Euro, da guckt man schon öfter mal vorbei“, sagt Angelika Springer aus Diepholz. „Ich bin mindestens an zwei Tagen in der Woche in Sulingen und gucke dann jedes Mal, ob es hier etwas Neues gibt.“ Für den Shop und die Mitarbeiter findet sie anerkennende Worte: „Man muss nicht lange suchen, es ist nie überfüllt. Die Qualität passt.“

Gisela Lühmann-Landau und Angela Buscher hören das gerne. Von Montag bis Freitag, 23. bis 27. September, bitten sie anlässlich des zehnjährigen Bestehens zu einer Aktionswoche. Angela Buscher: „Mit Mitmachaktionen.“