Maike Riedemann übernimmt Verantwortung im Katastrophenfall

Von: Harald Bartels

Zu ihrer neuen Position als Verbandsführerin beglückwünschen Maike Riedemann (Mitte) DRK-Vorstandsvorsitzende Ulrike Hirth-Schiller und Kreisbereitschaftsleiter Thorben Block. © Bartels

Sulingen – Seit dem Frühjahr verfügt Maike Riedemann aus Sulingen über die Qualifikation der Verbandsführerin des Deutschen Roten Kreuzes. Das Besondere daran: Sie ist die erste Frau im DRK-Landesverband Niedersachsen, der das gelang.

Dem DRK ist Maike Riedemann schon seit 2001 verbunden – und das verdankt sie einer Freundin: Die erzählte ihr, dass man schon mit 16 Jahren bei der DRK-Bereitschaft mitmachen könne. „Jugendfeuerwehr war da für mich keine Option mehr, also war ich einen Tag vor meinem 16. Geburtstag zum ersten Mal hier“, erinnert sich die 37-Jährige. Zur Feuerwehr führte sie ihr Weg dennoch, seit 2007 gehört sie auch der Ortsfeuerwehr Sulingen an. Dies erwies sich als ideal, denn Maike Riedemann absolvierte nicht nur die Grundausbildung beim DRK sowie den Gruppenführer-Lehrgang, sondern bei der Feuerwehr nach der Truppmann-Ausbildung auch die Lehrgänge zum Trupp-, Gruppen- und Zugführer – neben verschiedenen weiteren Fortbildungen.

„Anfang des Jahres konnten wir Maike zum Lehrgang Verbandsführer anmelden“, sagt Thorben Block, Kreisbereitschaftsleiter des DRK. An diesem einwöchigen Kursus mit Abschlussprüfung an der Akademie des Niedersächsischen Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz in Loy nahmen nicht nur Vertreter von Rettungsdiensten teil: „Die gesetzlichen Grundlagen für Verbandsführer sind für alle Hilfsorganisationen gleich“, erklärt Maike Riedemann, „das Organisationsinterne bringt man schon mit.“

Als Motivation nennt die Sulingerin den Wunsch, Verantwortung zu übernehmen: „Es ist schön, dass es einem zugetraut wird, weil es widerspiegelt, dass es nicht verkehrt ist, was man sonst so macht.“

„Solche Lehrgänge werden nicht nach Hierarchie vergeben, sondern man guckt: Wer bringt die Voraussetzungen dafür mit und hat Spaß daran, es zu machen?“, sagt Ulrike Hirth-Schiller, Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes.

„Wir hatten mit Maike wirklich Glück, weil man viele Qualifikationen dafür braucht“, stellt Thorben Block fest. Das gelte insbesondere, weil die Bereitschaft Sulingen einen Einsatzzug Sanität und Betreuung stellt. „Dafür reicht prinzipiell ein Zugführer, aber aus den Erfahrungen im Ahrtal (bei der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2021, die Redaktion) wissen wir, dass meist mehrere Züge zusammenarbeiten, und dafür brauchen wir Verbandsführer.“ Im Ahrtal habe der DRK-Kreisverband Diepholz mit 98 Einsatzkräften einen „Betreuungsplatz 500“ geführt, also einen Bereich, in dem bis zu 500 Menschen versorgt werden konnten. Zu solchen Einsätzen solle künftig auch Maike Riedemann als Verbandsführerin entsandt werden.

„Der Verband ist die oberste Organisationsebene bei Einsätzen“, ergänzt Ulrike Hirth-Schiller, „und der Verbandsführer ist eine Führungsqualifikation, die berechtigt, im Zweifel bei einer Katastrophenschutzlage auch andere Hilfsdienste mit zu führen.“ Der Katastrophenschutz habe sich, auch durch die Erfahrungen aus dem Ahrtal, verändert: „Es ist nicht mehr nur die technische Beherrschung der Lage, sondern der Schutz der Bevölkerung liegt im Hauptaugenmerk.“ Zudem ist rechtlich nun die SAE-Lage hinzugekommen, wobei SAE die Abkürzung ist für „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“. Laut Ulrike Hirth-Schiller quasi eine „Vorstufe“ der Katastrophenlage: ein auf einen Ort begrenztes Ereignis, das in seinen Auswirkungen über den normalen Umfang hinausgeht. Bei einer SAE-Lage dürfen Kräfte des Katastrophenschutzes eingesetzt werden, ohne dass formal der Katastrophenfall ausgerufen werden muss. Auf Landesebene verfügt das DRK über eine Verbandsführergruppe mit zwölf Mitgliedern, die auch bundesweit eingesetzt werden können.

Die Position der Verbandsführerin ist einsatzbezogen, betont Maike Riedemann – sofern sie nicht ausdrücklich in dieser Funktion benötigt wird, ordnet sie sich als Rettungssanitäterin genauso ein wie alle anderen auch: „Wir sind alle keine Einzelkämpfer, können nicht aktiv werden, wenn nicht alle mitziehen. Es ist schön, zu wissen, dass da andere sind, die in die gleiche Richtung ziehen.“ Voraussichtlich im Herbst besucht sie in Loy den Lehrgang Einheitsführer mit Behandlungsplatz 50 und Betreuungsplatz 500.

Zwar ist Maike Riedemann nicht die erste Person mit Verbandsführer-Qualifikation im Kreisverband, aber das erste „Eigengewächs“, das nicht aus einem anderen Kreis- oder Landesverband dazukam, erklärt die Vorstandsvorsitzende. Für die Qualifikation gebe es hohe Zugangsvoraussetzungen und es müsse viel Zeit investiert werden: „Es erfordert hohen persönlichen Einsatz und viel Engagement für die Sache.“

Ist das ein Grund dafür, dass Maike Riedemann im Jahr 2023 die erste Verbandsführerin im DRK-Landesverband überhaupt ist? „Ich glaube nicht“, entgegnet Ulrike Hirth-Schiller, „denn wir haben die Erfahrung, dass Frauen im Ehrenamt viel Kompetenz und Einsatz einbringen.“ Aber: „Im ,Blaulichtbereich‘ hat es vielleicht einen Ticken länger gebraucht, bis die Selbstverständlichkeit eingekehrt ist, dass Frauen Verantwortung übernehmen.“ Die Polizei habe das gut vorgelebt und damit jungen Frauen Mut gemacht, sich stärker einzubringen. „Ich bin überzeugt, dass wir in 20 Jahren die Diskussion nicht mehr führen, aufgrund der Menge an Frauen, die aktiv sind.“

„Es wäre schön, wenn man nicht mehr die einzige Frau in der Herrenrunde wäre“, wünscht sich Maike Riedemann weitere Verbandsführerinnen. „Man muss wissen, worauf man sich einlässt und sich Akzeptanz verschaffen – man muss es wollen.“ „Deswegen ist es umso wichtiger, und es wird für jede, die nachkommt, selbstverständlicher sein“, ist Ulrike Hirth-Schiller überzeugt. „In den letzten zehn, 15 Jahren hat sich viel entwickelt, und wir haben sehr junge Bereitschaften.“

Für die gelte im Übrigen schon lange das Prinzip, dass in der Bereitschaftsleitung Männer und Frauen vertreten sein sollten, merkt Thorben Block an. Der hohe Aufwand mache es aber besonders für junge Mütter schwierig, weswegen derzeit bei fünf der elf Bereitschaften im Kreisverband Frauen in der Leitung zu finden sind.