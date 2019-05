Maifeiern im Sulinger Land

Sulinger Land – Auch wenn an „Spezialisten“ gerne von Landflucht sprechen: Die Ortschaften im Sulinger Land sind tatsächlich bewohnt. Und ihre Bürger pflegen manchen guten Brauch, um in geselliger Runde zusammenzukommen. In den Mai zu feiern ist der jüngste Termin. Wer hat wie gefeiert? Martina Kurth-Schumacher und Sven Knoop waren vor Ort.

Dienstag: In Groß Lessen schmückt seit Dienstagabend der Maibaum wieder den Platz in der Dorfmitte. Auf Einladung des Heimatpflegevereins Groß Lessen stellten sich 50 Gäste zum Aufrichten des Schmuckstücks ein, eine kleine Feier mit Bratwurst, Bier und Klönschnack schloss sich an.

In diesem Jahr waren die Vorbereitungen umfangreicher als sonst: Nach zwölf Jahren musste der Mast ausgetauscht werden; gestiftet wurde er von Gerd Fischer. Hilfe beim Aussuchen und Schlagen der Fichte hatten Vorsitzender Wilhelm Hockemeyer, Manfred Cohrs, Wilhelm Neuhaus, Bernd Horstmann und Frank Becker von Zimmermeister Hauke Wolff erhalten, der die „Rentner-Gang“ auch beim Aufstellen unterstützte.

Die junge Generation war gut vertreten – wohl auch deshalb, weil die Jugendfeuerwehr am Dienstag ihr neues Emblem einweihte. Zehn ortsansässige Gewerke und sieben Vereine haben sich mit Symbolen auf dem Maibaum verewigt, der seit 1995 in den Sommermonaten „Hingucker“ in der Ortsdurchfahrt ist.

Eine fröhliche Feier ist auch „ohne“ möglich: Diesen Beweis traten die Gäste der Suchtselbsthilfe für Betroffene und Angehörige (SSH Sulinger Land und Freunde) am Dienstag im Dorfgemeinschaftshaus in Schwaförden an. Nach dem Erfolg der Veranstaltung im letzten Jahr, seinerzeit noch unter dem Dach des Blauen Kreuzes in der Evangelischen Kirche (BKE), hatten sie erneut zum „Tanz in den Mai“ geladen. Stefan Winkelmann und Elly Plenge, Sprecher der Gruppe Sulingen, erwarteten 90 Gäste aus den eigenen Reihen, aber auch von der Guttempler-Gemeinschaft Syke und von Selbsthilfegruppen aus Wilhelmshaven und Nordenham. DJ Mitchéll Tunic bot dem tanzfreudigen Publikum ein buntes Musikprogramm von „Golden Oldies“ bis zu aktuellen Hits, Johanna Quade (Gitarre, Gesang) und Jan Bockhop (Violine) absolvierten einen Live-Auftritt.

Die Veranstaltung, die von der AOK Gesundheitskasse finanziell unterstützt wurde, soll zur festen Einrichtung werden, sagte Stefan Winkelmann. Elly Plenge ergänzte: „Wir freuen uns auch über Gäste, die von der Suchtproblematik nicht betroffen sind.“ Einzige Regel: „Alkohol & Co.“ sind tabu.

Zum dritten Mal veranstalteten die Maibaumsänger Kirchdorf ein Maibaumfest. Nach einem zweiten Versuch stand der Maibaum am St.-Calais-Platz. Robin Harzmeier, Vorstandsmitglied der Gruppe, bedankte sich bei den Besuchern für ihr Kommen sowie bei Bürgermeister Holger Könemannn, für das Ermöglichen der Feier. Weiterer Dank galt dem Salon „Putzbüdel“, dessen Inhaberin Tanja Strohmeyer das Emblem in diesem Jahr gespendet hat.

Von „einer festen Größe in Kirchdorf“ sprach Könemann in Bezug auf die Maibaumsänger. Den Start zum Tanz machten die „Hobbytänzer“ mit ihrer Vorstellung, bevor die Gäste selbst mit musikalischer Unterstützung von DJ Poldi in den Mai tanzten.

Mittwoch: Seit 1987 hat die Feierstunde unter dem Maibaum in Mellinghausen Tradition. Gerhard Stepp, „Zuwanderer“ aus Oberbayern, hatte diesen vor allem in Baden-Württemberg, Bayern und Österreich verbreiteten Brauch in seiner Wahlheimat eingeführt. 1995 übernahm der Heimatverein von der Theatergruppe Eschbachtal die Organisation. 60 Einwohner versammelten sich unter dem stattlichen, mit Symbolen von örtlichen Vereinen, Institutionen und Gewerbetreibenden geschmückten Stamm.

Zur Begrüßung des Wonnemonats stimmte Renate Henke das Lied „Der Mai ist gekommen“ an – verbunden mit besten Genesungswünschen an Heimatvereinsvorsitzenden Werner Siemers. Als 30. Symbol wurde das von Udo Heidhoff gestaltete Logo der „Reitsport & Sattlerei Knippenberg“ eingeweiht. Dr. Rudolf Knippenberg bedankte sich im Namen seiner Töchter Lena und Julia für diese Ehre. Sie hatten das Geschäft fast auf den Tag genau vor fünf Jahren eröffnet.

Das „Schwestern-Projekt“ ging auf Erfolgskurs: Sattlermeisterin Lena Knippenberg und ihre Schwester Julia, gelernte Visual Merchandiserin, haben sich mit ihrem Angebot im gesamten norddeutschen Raum einen Namen gemacht. 40 Personen aus dem Umfeld des Heimatvereins (rund ein Drittel der Mitglieder) hatten den 1. Mai mit einem gemeinsamen Frühstück im Gesellschaftshaus Märtens eingeläutet. Da der Maibaum „in die Jahre“ gekommen ist, soll der hölzerne Mast zum kommenden Frühjahr durch einen metallenen ausgetauscht werden, teilte Gerd Meyer mit.

Mit „Der Mai ist gekommen“ stimmte der Männergesangverein Liedertafel 1898 Barenburg das Maibaumfest am Speicher ein. Es folgte das „Dat Boßellied“ – sehr zur Freude der anwesenden Mitglieder des örtlichen Boßelvereins „Bliev drup“. Im Anschluss gab es Erbsensuppe im Landgasthaus Maschmann.

Der Heimatverein „op den Borne“ Bahrenborstel lud zur Maibaumfeier. Uwe Plenge holte den Maibaum mit seinem alten Lanz-Traktor aus dem Winterquartier. Mit der erneuerten Kronenkugel und Bänderkränzen grüßte der Maibaum um 11.37 Uhr. Musikalische Unterstützung gab es von den Kirchdorfer Musikanten unter der Leitung von Erhard Plate. Vorsitzender Ulrich Vogt bedankte sich bei Tierarzt Jörn Steffens, der das neue Emblem spendete. „Es sei nicht leicht neue Spender zu finden“, sagte Vogt, aber fehle die Plakette noch am Baum.

Für Kinder stand eine Hüpfburg bereit, die Eichenstraße war gesperrt, damit der Spielplatz an der Alten Schule genutzt werden konnte. Vorsitzende Vogt sprach von einer positiven Resonanz der Gäste zum Auftakt, mancher werde erst später erwartet: eine silberne Hochzeit sei am Vorabend im Dorf gefeiert worden, viele nutzten den Tag für eine Radtour. mks, skn

