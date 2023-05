Wohnmobil-Stellplatz am Sulinger Stadtsee öffnet am 17. Mai

Von: Harald Bartels

Der Eröffnung des Wohnmobilstellplatzes entgegen sehen Stefanie Eiting und Patrick Bade. © Bartels

Sulingen – Stefanie Eiting aus dem Fachbereich III (Bauen, Planung und Ordnung) der Sulinger Stadtverwaltung hat gute Nachrichten: Der Wohnmobilstellplatz am Stadtsee in Sulingen wird am Mittwoch, 17. Mai, wieder zur Nutzung freigegeben.

Seit Ende November war die Fläche gesperrt für eine weitreichende Umgestaltung (wir berichteten), die im Rahmen des Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt“ gefördert wird. Die zehn größeren Stellplätze für moderne Wohnmobile sind bereits angelegt, lediglich die Bepflanzung zur Einfassung fehlt noch.

Dass der Stellplatz noch nicht wieder freigegeben ist, hat laut Stefanie Eiting vor allem zwei Gründe: Zum einen hat die hohe Zahl der Frosttage im Winter die Tiefbauarbeiten behindert und zum anderen haben „die Bodengutachten nicht in ausreichender Form dargestellt, was im Boden vorgefunden wurde.“ Das betraf einerseits den Untergrund selbst, der teilweise zusätzlich stabilisiert werden musste, andererseits aber auch die Hinterlassenschaften früherer Tiefbauarbeiten: „Wir haben Leitungen gefunden, die nicht verzeichnet waren, aber es fehlten auch Leitungen, die in den Plänen eingezeichnet waren.“ Damit verbunden ist ein finanzieller Mehraufwand, stellt Fachbereichsleiter Andreas Nordloh klar, aber die genauen Summen lassen sich noch nicht nennen.

Anders als geplant, kann der Stellplatz vorerst weiter kostenfrei genutzt werden, denn die Infrastruktur mit Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Ladesäulen für Wohnmobile sowie einem Bezahlsystem fehlt noch. Grund sind Lieferschwierigkeiten: „Eigentlich fehlt nur eine Komponente“, sagt Andreas Nordloh, „aber wir sind guter Hoffnung, weil wir schon im Februar bestellt haben.“ Der Wiedereröffnung der beliebten Anlage sehen viele Nutzer ungeduldig entgegen, weiß Bürgermeister Patrick Bade: „Die Wohnmobilisten warten schon darauf, dass der Stellplatz freigegeben wird, es gab immer wieder Anfragen.“