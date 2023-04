Räumungsverkauf im Sulinger Juwelierfachgeschäft Koch bis Ende Mai

Von: Harald Bartels

Den Räumungsverkauf wickeln Martina Wasicek, Marietta Koch, Sebastian Gerken und Dieter Wasicek (von links; es fehlt Sabine Koch) ab. © Bartels

Sulingen – Das Ende kam vorzeitig: „Wir hätten noch zwei Jahre machen wollen“, sagt Marietta Koch. Dazu kommt es nicht mehr, weil ihr Ehemann, Uhrmachermeister und Juwelier Eckhard Koch, am 1. März überraschend starb. Stattdessen bereitet jetzt ein Räumungsverkauf die Schließung des Fachgeschäftes vor.

Im Jahr 2003 hatte Eckhard Koch, seit Januar 1992 selbstständiger Goldschmied und Uhrmachermeister, das frühere Juweliergeschäft Evers an der Langen Straße 44 in Sulingen übernommen, und 2007 erwarb das Paar auch die Immobilie. Das Sortiment des – wie der Inhaber stets betonte – einzigen qualifizierten Meisterbetriebes in Sulingen umfasste eine Auswahl an hochwertigen Uhren für Wand und Handgelenk sowie Schmuck und Trauringe, zudem gehörte eine eigene Fachwerkstatt zum Unternehmen.

Ihr Mann sei ganz plötzlich verstorben, sagt Marietta Koch, „und ich bin völlig unvorbereitet ins kalte Wasser geschubst worden.“ Bisher war sie lediglich zuständig für die Buchhaltung des Geschäftes, und ohne einen Fachmann an ihrer Seite könne sie den Betrieb nicht fortführen. Sie muss nun die Rolle der Nachlassverwalterin übernehmen und in dieser Funktion einen Räumungsverkauf durchführen, der bis Ende Mai abgeschlossen sein muss. Aufgrund der besonderen Umstände greift sie nicht auf die Hilfe professioneller Dienstleister zurück, und „ich bin genötigt, den Kunden einmalig günstige Preise anzubieten.“ Anfangs sei es für sie schwierig gewesen, mit den Nachfragen der Kunden umzugehen, räumt die 65-Jährige ein, „aber jetzt bin ich gefasster.“ Eine große Hilfe dabei sind ihr im Geschäft auch Sohn Sebastian Gerken sowie die Schwägerinnen Sabine Koch und Martina Wasicek mit Ehemann Dieter Wasicek: „Es ist schön, wenn die Familie einen so auffängt, das ist wirklich toll“, freut sich Marietta Koch.

Während des Räumungsverkaufs sind allerdings die Öffnungszeiten beschränkt auf die Zeit von 14 bis 18 Uhr am Nachmittag. Die Vormittage benötige sie, um die anfallenden Büroarbeiten zu erledigen, erklärt Marietta Koch. Parallel hat die Suche nach einem Nachmieter für das Ladenlokal begonnen.