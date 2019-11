Märchen, Morde und Mätressen

Bestseller-Autorin Tanja Kinkel zu Gast in der Sulinger Stadtbücherei

+ Autorin Tanja Kinkel war zu Gast in der Stadtbücherei in Sulingen. Foto: Kurth-Schumacher

Sulingen - Von Martina Kurth-schumacher. „Sie dürfen mich alles fragen – nur nicht, wer der Mörder ist“, sagte Bestseller-Autorin Tanja Kinkel im Anschluss an ihre einstündige Lesung, zu der die Stadtbücherei am Donnerstagabend in Kooperation mit dem Kulturverein Sulingen eingeladen hatte. Die Zuhörer nutzten die Chance: Vor der Autogrammstunde „löcherten“ sie die 50-Jährige mit interessierten Nachfragen zur Entstehungsgeschichte ihrer Bücher und ihrem beruflichen Erfolgsrezept.