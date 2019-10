Männertreff als Alternative zum Trauercafé

Drei Ehrenamtliche des Hospizdienstes entwickeln neues Angebot

+ „Wir hoffen, dass sich die Betroffenen überwinden und den Weg zu uns finden“, sagt Kai Schlüter, hier mit Florian Krauss, Hospizdienst-Koordinatorin Elke Borghorst und Werner Hinken (von links). Foto: Kurth-Schumacher

Sulingen – Frauen suchen in der Trauer die Gemeinschaft; für sie ist es „normal“, sich über Gefühle auszutauschen. Männer ziehen sich in der Regel zurück, zeigen keine „Schwäche“. „Manchmal ist es so, als würden Männer und Frauen unterschiedliche Sprachen sprechen – besonders im Fall eines schweren Verlustes“, sagt Elke Borghorst, Koordinatorin des Ambulanten Hospizdienstes Sulingen und umzu. Dass drei Männer aus den Reihen der ehrenamtlichen Mitarbeiter ein Angebot für ihre Geschlechtsgenossen entwickelt haben, findet sie großartig: „Der Bedarf für eine Gesprächsrunde für Männer ist da. Da häufig die Frauen die Pflege der sozialen Kontakte übernehmen, sind sie nach dem Tod ihrer Partnerin besonders von der Vereinsamung betroffen.“