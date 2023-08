Wetter mäßig, Auftakt trotzdem top: Das „Reload“ rockt wieder in Sulingen

Von: Harald Bartels

Starschuss für das Reload - und Tausende Fans sind dabei © Hefkaluk, Martin

Das „Reload“ rockt wieder! Am Donnerstag ist das Metal-Festival in Sulingen gestartet. Mit dabei sind Tausende Fans, die bei zunächst wenig berauschendem Wetter den Auftakt feierten.

Lange Schlangen bildeten sich deshalb am ersten Tag des Reload Festivals am Merchandisestand: Angesichts der herbstlichen Temperaturen nutzten viele Besucher die Gelegenheit, sich mit warmer Bekleidung einzudecken. Der Stimmung tat das keinen Abbruch: Kevin und Marcel aus Lönigen kennen die Veranstaltung schon von früheren Besuchen und schätzen sie, weil es „nicht so überlaufen“ ist, wie Kevin sagt: „Es ist eine sehr entspannte Stimmung, sehr familiär, und man trifft viele Bekannte.“ Das Lineup finden sie „sehr klasse“, und ihre Favoriten sind In Flames am Freitag und Powerwolf am Samstag.

Zum ersten beziehungsweise zweiten Mal sind Aike und Henning aus Aurich in Sulingen dabei: Hennings Rockerclub suchte ein eine neue Heimat, weil ihnen Wacken, das Mega-Festival in Schleswig-Holstein, „zu groß und zu ,mainstream‘“ geworden war. In diesem Jahr belegen sie mit 15 Fahrzeugen ein eigenes „Viertel“ auf dem Campingplatz. Am Donnerstag lockte der Vorplatz mit Bühnenprogramm ab dem frühen Nachmittag, was neben den Besuchern von außerhalb auch zahlreiche heimische Schaulustige anzog. Das Programm am Freitag: Los geht es schon um 9.45 auf der „Heist Plaza Stage“ mit Excrementory Grindfuckers. Auf der „EMP Stage“ eröffnen um 10.40 Uhr Get The Shot das Programm, gefolgt von Infected Rain, Landmvrks, Decapitated, Mr Hurley & die Pulveraffen, Agnostic Front, Clawfinger, Skindred, Stick To Your Guns, Killswitch Engage und Trivium, bevor gegen 23 Uhr In Flames zu erleben sind. Ab 0.45 Uhr werden Sleep Token auf der „Heist Plazastage“ erwartet. Das Reload endet in der Nacht zu Sonntag.

Guten Appetit! Aike und Henning aus Aurich sind nach Sulingen „geflüchtet“, weil es in Wacken zu „mainstream“ ist. © Bartels, Harald