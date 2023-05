Sulingen tanzt wieder

„Wednesday Overdrive“: Vier „alte Hasen“ rocken das „Lindeneck“. © Katrin Fiedler

Einladung in die City: Auch die zweite Auflage wird gut angenommen

Sulingen – Einmal Eintritt zahlen, sechsmal feiern – diese Idee kam auch in diesem Jahr wieder sehr gut bei den Sulingern an. Wie auch im letzten Jahr hatten Sponsoren, Gastronomen und Organisatorin Feenja Jürgens im Vorfeld dafür gesorgt, dass für jeden Musikgeschmack bei der zweiten Auflage von „Sulingen tanzt“ etwas dabei war. Dass dieses Mal die Lange Straße nicht gesperrt war, störte niemanden. Gute Laune, Rücksicht und die Freude auf einen schönen Abend beherrschten die Stimmung in der Stadt.

Schlagermusik war schon am frühen Abend aus dem „Schwarzen Ross“ zu hören. Hier sang „Der Heidesound“ bekannte romantische Songs. Die Besucher der kultigen Bar waren begeistert und sangen die bekannten Titel mit.

Schnell füllte sich auch die „Alte Wache“ in der „Akkis Garage“ mit ihren selbstgeschriebenen Songs dem Publikum einheizte. Zu handgemachtem Rock mit deutschen Texten, mal laut und schnell, dann wieder emotional wurde schnell mitgesungen und die vier Jungs von ihren Fans gefeiert.

Genauso rockig ging es im „Lindeneck“ zu. „Wednesday Overdrive“, vier „alte Hasen“ wie sie sich selbst nennen, fanden sich 2016 zusammen und spielen seitdem mit Begeisterung aus gitarrenlastige Genres wie Rock, Hardrock aber auch Classic Rock. Songs von Fleetwood Mac und Guns'n'Roses schufen im Lindeneck eine laute, aber urige Atmosphäre.

Im „Capo Caccia“ gab es nicht nur die letzten Tickets an der Abendkasse für alle sechs Veranstaltungsorte, sondern natürlich auch Musik. DJ Chriz N, Christoph Neelmeier, legte hier auf. „Im letzten Jahr war hier die Megaparty. Da haben die Leute bis morgens um sechs getanzt“, erinnert er sich an die Premiere von „Sulingen tanzt. Ivonne Meyer und Sindy Voigt aus Barenburg sind von der Musik des DJ´s begeistert und verraten lachend: „Als Single muss man ja mal unter Leute. Sonst lernt man ja keine Männer kennen.“

Auch im „Hausgemacht” gibt es Musik aus der Box. Hier sorgt DJ Marcel Scholing mit Pop und Lounge Musik für gute Laune, die irgendwie genau in das gemütliche kleine Restaurant passte. Das fanden auch Gudrun und Theres Mattke, die beide gerne tanzen: „Wir mögen die entspannte Atmosphäre hier.“ bestätigen die beiden Sulingerinnen.

Im „Amtsschimmel“ dagegen wurde wieder Live gesungen. Die „Crackerjacks“ brachten das voll besetzte Lokal zum Kochen. Die Akustic-Coverband aus Oldenburg begeisterten das Publikum mit Songs aus Rock, Pop und Punk. Chris und Jessi (Gitarre und Gesang) beherrschen ihr Handwerk und den bis auf den letzten Platz gefüllten Raum. Auch vor dem „Amtsschimmel“ sangen und tanzten die Besucher und alle waren sich einig: „Das schreit nach einer Wiederholung.“