Lions Club Sulinger Land: Waldbühne im ersten „Liotop“

Von: Harald Bartels

Im Zuschauerbereich der „Waldbühne“ präsentieren Marcus Thannhäuser (links) und Ralf Röhr den Preis für das Projekt „Liotop“. © Bartels

Sulingen – Eine Bühne mitten im Bürgerpark in der Sulinger Innenstadt? In der Tat: Hier hat der Lions Club Sulinger Land die „Waldbühne“ angelegt, als Teil seines Umweltprojekts „Liotop“.

Der Name setzt sich zusammen aus den Begriffen Lions und Biotop, erläutert Ralf Röhr, Umweltbeauftragter des Clubs. Der habe sich mit seinen Projekten von Anfang an auch mit der heimischen Natur beschäftigt, angefangen beim Pflanzen junger Bäume beim Wasserwerk in Sulingen über die Beteiligung am „Dreck-weg-Tag“ oder das Apfelmosten bis hin zum Bau von Nistkästen. Vor drei Jahren sei die Idee entstanden, eine Blühwiese anzulegen, um auch etwas für Insekten zu tun – „aber das war uns nicht genug.“

Daraus entwickelte sich der Gedanke zu „Liotop“: Auf verschiedenen Flächen sollen Anlagen entstehen, die einerseits Insekten zugutekommen und andererseits die Möglichkeit bieten, Wissen über die Natur zu vermitteln und Menschen für die Umwelt zu begeistern. Das Konzept habe er verschiedenen Institutionen vorgestellt, so Röhr, denn ein weiteres Ziel sei, auch ganz unterschiedliche Gruppen von Menschen zusammenzubringen.

Der „Umweltlöwe“: Der Umweltpreis 20/21 des Distrikts 111-Niedersachsen/Bremen ging an den Lions Club Sulinger Land. © Bartels, Harald

Das gelang bereits mit dem ersten Teilprojekt: Der Sulinger Parkgesellschaft hatte er das Projekt vorgestellt, und die Mitglieder stellten dafür eine Lichtung in ihrem Teil des Bürgerparks zur Verfügung. Hier legten „Lions“ im Frühjahr die „Waldbühne“ an – ein Areal, das vor allem für Vorträge zu den Themen Umwelt und Naturschutz genutzt werden soll. Dafür befreiten die Helfer die Fläche vom Bewuchs, ebneten sie ein und brachten Hackschnitzel als Belag auf. Darauf setzten sie passend zurechtgesägte Holzstämme als Sitzgelegenheiten. Es habe dabei vielfach Unterstützung gegeben, so Röhr, ob mit Sachspenden oder dem Bereitstellen von Maschinen und Fahrzeugen. Noch ergänzt werden soll die „Waldbühne“ um ein Stehpult für Vortragende sowie um eine Infotafel.

Bisher seien in die „Waldbühne“ vom Lions Club lediglich 200 Euro geflossen, um das Material für die Nistkästen zu kaufen, verrät Röhr, alles andere sei über Sponsoren und Sachspenden gelöst worden. „Es ist aber auch gewollt, dass wir Firmen, Institutionen und Menschen zum Mitwirken bewegen“, betont er. „Es ist viel Arbeit gewesen, aber Ralf Röhr ,brennt‘ für das Projekt“, lobt Marcus Thannhäuser, amtierender Präsident des Lions Clubs Sulinger Land.

„Waldbühne“ soll für Vorträge genutzt werden

Ihre ersten Nutzer hatte die Anlage bereits mit den Drittklässlern der Grundschule Groß Lessen, die hier kurz vor den Sommerferien einen Vortrag von Udo Sakuth vom Nabu-Ortsverein Sulingen über heimische Waldvögel hörten. Zuvor hatten sie rund um die „Waldbühne“ sechs Nistkästen aufgehängt, die ebenfalls aus dem Zusammenwirken unterschiedlicher Gruppen entstanden waren: Das Holz für die Kästen hatte der Lions Club beschafft, und in der Tagesstätte „Taff“ von Bethel im Norden in Sulingen hatten Teilnehmer daraus Kastenteile so gefertigt, dass die Grundschüler sie zusammensetzen konnten.

Weitere Veranstaltungen, beispielsweise in Zusammenarbeit mit der Jägerschaft und ihrem Infomobil, seien in Vorbereitung, kündigt Röhr an. Daneben laufen bereits die Überlegungen für das nächste „Liotop“: In Kooperation mit dem Sulinger Imkerverein wolle man auf einer Fläche des Vereins am Nordsee einen „Kindergarten“ anlegen – einen Bereich, in dem Kinder unter Begleitung gärtnern können, um etwa zu erleben, wie Kartoffeln gepflanzt, gepflegt und geerntet werden. Ein Adressat ist bereits gefunden mit der benachbarten Kindertagesstätte „Am Nordsee“ der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz. Voraussichtlich noch im Winter werde, mit Unterstützung eines Sponsors, eine kleine Schutzhütte aufgestellt. „Mein Wunsch ist, noch Senioren zu gewinnen, die keinen eigenen Garten mehr haben, aber Lust darauf, sich dort einzubringen, den Kindern die Pflanzen zu erklären und Tipps zu geben“, sagt der Umweltbeauftragte. Wer Interesse daran habe, das Projekt auf die eine oder andere Art zu unterstützen, dürfe sich gerne bei ihm melden (Tel. 01 73 / 2 38 91 01).

Projekt soll Menschen zusammenbringen

„Wir wollen noch viele Menschen zusammenbringen“, kündigt Ralf Röhr an, und es gebe noch zahlreiche Ideen, wie Wissen über die Natur vermittelt werden kann. Zudem stünden dem Club noch zwei weitere Flächen im Sulinger Land für zusätzliche „Liotope“ zur Verfügung. Weiterführende Informationen finden sich auch auf einer eigens eingerichteten Internetseite (www.liotop.de).

Einen ersten überregionalen Erfolg kann der Lions Club Sulinger Land für das Projekt „Liotop“ bereits verbuchen: Unter den 59 Clubs des Lions-Distrikts 111-Niedersachsen / Bremen wurde es mit dem „Lions Umweltpreis 2020 / 21“, dem „Umweltlöwen“, ausgezeichnet. „Wir hoffen, dass dieses Projekt auch auf andere Clubs ausstrahlt“, sagt Röhr.