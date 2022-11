Lions Club Sulinger Land: Aktion „Sulidar“ startet wieder

Von: Harald Bartels

Teilen

Für die dritte Auflage der Aktion „Sulidar“ werben (von links) Marcus Thannhäuser, Carola Dohrmann und Henning Löhmann vom Lions Club Sulinger Land. © Bartels

Sulingen – Wer denkt zu Weihnachten an Senioren, die keine Familie haben? Viele Menschen im Sulinger Land tun das, wie die Aktion „Sulidar“ des Lions Clubs Sulinger Land in den beiden Vorjahren gezeigt hat. Nun steht die dritte Auflage an: Ab Freitag können die „Weihnachtswünsche“ gepflückt werden.

Die Wünsche von rund 330 Bewohnern der Einrichtungen Haus am Suletal und Haus am Park in Sulingen, Landhaus Barrien in Groß Lessen, Gutshof Altrewa in Affinghausen und Altenhilfezentrum Heimstatt habe er bereits eingesammelt, berichtet Henning Löhmann, Activity-Beauftragter des Lions Clubs. Das Pflegezentrum Kirchdorfer Heide sei in diesem Jahr auf eigenen Wunsch nicht dabei, weil die Bewohner bereits von anderer Seite bedacht würden.

Alleine, dass sie wieder Wünsche im Wert von bis zu 30 Euro aufschreiben durften, sei für die Senioren schon etwas Besonderes gewesen, sagt Marcus Thannhäuser, der amtierende Club-Präsident: „Sie freuen sich schon riesig auf die Geschenke.“ Dabei seien die Wünsche ganz bescheiden, oft seien es Alltagsdinge. Jogginghosen seien diesmal häufig gewünscht worden, aber auch Strickjacken, Ponchos, Wollsocken, Hygieneartikel oder Bilder als Wandschmuck. Anders als im Vorjahr gebe es diesmal keine zusätzlichen Wünsche für die Pflegekräfte. Das sei mit ihnen abgesprochen worden, obwohl die Resonanz im Vorjahr „bombastisch“ gewesen sei, betont Löhmann. Aber: „Die Senioren sollen im Fokus stehen.“

Die Wünsche sind auf die herzförmigen Karten übertragen worden. Hier enthalten sind neben dem Wunsch nur Geschlecht und Alter des Wünschenden. Einen Platz finden die Karten an Weihnachtsbäumen: Ab dem heutigen Freitag, 25. November, steht der erste Baum im Kaufhaus Ranck in Sulingen und abends im Foyer des Sulinger Stadttheaters zum Benefizkonzert des Lions Clubs. Ab Samstag, 26. November, sind weitere Bäume zu finden in Sulingen im E-Center / M-Line Magro, in der Volksbank und bei Euronics Ripke sowie in Varrel bei Friseur Meyer, Inhaberin Nicole Haßfeld. Wer einen Wunsch erfüllen möchte, nimmt die entsprechende Karte mit und besorgt das Gewünschte. Die Karten würden so an den Bäumen verteilt, dass viele Wünsche direkt im entsprechenden Geschäft erfüllt werden können, aber das sei kein Muss, versichert Löhmann. Die verpackten Geschenke müssen bis zum 16. Dezember in den Geschäften abgegeben werden, die auch die Karten ausgeben, allerdings müssen Ausgabe- und Annahmestelle nicht identisch sein. Die Lions würden die ganze Aktion anonym halten, und die Helfer wüssten selbst nicht, von wem welcher Wunsch kommt, aber die Schenker dürften gerne eine persönliche Nachricht dem Paket beilegen: „Daraus sind bereits Brieffreundschaften entstanden“, weiß Löhmann. Wünsche, die an den Bäumen hängen bleiben, werden vom Lions Club erfüllt: „Die Lions versprechen wieder, dass niemand leer ausgeht“, kündigt der Activity-Beauftragte an. Die Mittel dafür kämen unter anderem aus dem laufenden Apfelsaftverkauf. Aber bisher sei wenig nicht erfüllt worden: „Die Schenker nehmen das sehr ernst.“

Die Geschenke erhalten die Einrichtungen dann bereits einige Tage vor Heiligabend gebracht. „In den beiden letzten Jahren haben die Pflegekräfte daraus richtige Bescherungen gemacht, das war ein echtes Highlight für die Bewohner.“

Weitere Informationen zur Aktion veröffentlicht der Club auch auf seiner Internetseite sowie bei Facebook und Instagram. Dort gebe es bereits wieder viel Zuspruch für das Projekt, sagt Carola Dohrmann, verantwortlich für die Online-Aktivitäten der „Lions“.