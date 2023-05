Spontane Hilfe für die Tiere im Tierheim Lindern

Lindern – Nach drei Jahren Pause öffnete das Tierheim Lindern erstmals wieder am Pfingstsonntag seine Türen. „Endlich! Das haben wir lange vermisst“, kommentierten Veranstalter und Gäste. Die Traditionsveranstaltung mit Tombola, Flohmarkt, Handarbeitsbasar und einem Angebot an Kaffee, Kuchen, Gegrilltem und Salat ist ein beliebtes Ausflugsziel.

„Viele Besucher sind uns seit Langem verbunden“, sagt Marita Görges, Leiterin des Tierheims und Vorsitzende des Tierschutzvereins Sulingen und Umgebung: „Einige wollen uns zeigen, was aus den Hunden geworden ist, die sie bei uns erworben haben, andere nutzen den Tag der offenen Tür für einen unverbindlichen Erstkontakt.“

„Wir sind heute mit etwa 30 Personen im Einsatz, unter ihnen viele junge Leute. Sie haben Überstunden ohne Ende gemacht, vieles in Eigenregie gemanagt“, lobt Görges die Motivation des „tollen Teams“. Die Mitarbeiter, ein Stamm von zwei Hauptamtlichen – Marita Görges und „Katzenflüsterin“ Vanessa Meyer – und zehn Ehrenamtlichen, konnten schon im Vorfeld der Veranstaltung auf tatkräftige Unterstützung zählen. Unter anderem war Eske Engelbart mit Begeisterung dabei. Sie absolviert seit August ein Einstiegsqualifizierungsjahr im Tierheim und hat festgestellt, dass die Arbeit genau „ihr Ding“ ist. Im August beginnt sie in Lindern die dreijährige Ausbildung zur Tierpflegerin.

Der gemeinsamen Sache fühlten sich auch Claudia und Dieter Bergmann aus Bassum verbunden. Seit sie vor vielen Jahren einen Hund aus dem Tierheim geholt haben, unterstützen sie die Einrichtung nach Kräften: Am Tag der offenen Tür verkaufen sie gestrickte Socken von Oma Rosi, betreuen aber auch Futterboxen und Spardosen im Raum Bassum-Twistringen: „Wir stehen voll dahinter, sonst wären wir nicht hier.“

Die Vermittlung von Tieren war am Sonntag tabu. Marita Görges: „Einige sehr sensible Hunde haben wir heute ohnehin isoliert, und auch die Welpen wären dem Ansturm nicht gewachsen.“ Wer Interesse hat, sollte im Tierheim einen Besuchstermin vereinbaren (Tel. 04271/6569 (während der Öffnungszeiten), mobil 0172/2736720 oder per E-Mail unter info@tierheim-lindern.de).

Für neun Hunde, die aus unterschiedlichen Gründen schwer vermittelbar sind, sucht das Tierheim Paten, die sich mit einem selbst gewählten Betrag monatlich an Futter- und Tierarztkosten beteiligen. Marita Görges. „Man darf die Tiere besuchen, erwartet wird das aber nicht.“ Ein aktueller Notfall: Die Tierschützer hoffen, eine Pflegestelle für die etwa 13 Jahre alte Hundedame Fiona zu finden. „Sie ist lieb, gelassen und hat ein sonniges Gemüt“, heißt es im Empfehlungsschreiben der „Tierpartner-Börse“.

Mehrere Hundert Menschen kamen am Sonntag ins Tierheim. Die Einnahmen fließen in die laufende Arbeit – in den letzten drei Jahren hatte dieses Geld dem Tierschutzverein gefehlt. Unverhofft erhielten die Organisatoren Unterstützung von Erika Husung aus Holzhausen. Sie platzierte sich im Eingangsbereich und bat um Spenden für den „tierisch“ guten Zweck. Jeder, der Schein oder Münze in ihren Sonnenschirm fallen ließ, erhielt Selbstgebackenes als Dankeschön. Erika Husung: „Ich sitze seit Jahren im Rollstuhl, aber Leute ansprechen kann ich. Und diese Sache unterstütze ich gern.“