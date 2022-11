Lindenschule Sulingen: Mensa öffnet im Frühjahr

+ © Bartels Mit den Plänen für den Ausbau (von links): Kreisrätin Britta Korfage, Fachdienstleiter Mischa Flaspöhler, Projektleiter Uwe Meyer, Schulleiter Hans Albrecht und Landrat Cord Bockhop. © Bartels

Die Lindenschule in Sulingen wird zu einer Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung ausgebaut. Bis 2028 investiert der Landkreis 4,9 Millionen Euro in das Projekt. Jetzt informierte sich Landrat Cord Bockhop in Begleitung anderer Vertreter aus Politik und Verwaltung über den Stand der seit 2019 laufenden Umbauarbeiten.

Sulingen – Ortstermin in der Lindenschule in Sulingen am Mittwoch: In Begleitung von Kreisrätin Britta Korfage, Mischa Flaspöhler, Leiter des Fachdienstes 65 – Liegenschaften und Projektleiter Uwe Meyer informierte sich Landrat Cord Bockhop über den Fortschritt des Ausbaus.

Hintergrund der Maßnahme ist, dass die Schule ausgebaut wird zu einer Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung (wir berichteten). Der Landkreis habe 2019 begonnen mit dem Herrichten der ersten Räume im sogenannten Neubau, erläuterte Flaspöhler. Im Altbau entstehe derzeit eine Mensa, und es werde eine Ausgabeküche angebaut. Zudem entstehen in diesem Trakt Klassenräume und vier Therapieräume für Ergotherapie und Physiotherapie sowie ein Entspannungsraum. Die Therapien fänden ausschließlich in Einzelsitzungen statt, sagte Schulleiter Hans Albrecht, aber es sei eine große Entlastung für die Eltern, dass die Therapie eingebunden sei in den Schulalltag und sie nicht noch am Nachmittag sich dafür mit ihren Kindern auf den Weg machen müssten. „Das ist extrem hochwertig und nicht selbstverständlich“, betonte der Landrat. Ebenfalls Teil der Umbauten sind große Pflegebäder mit Dusche und Vorrichtungen zum Umgang mit Schülern, die auf den Rollstuhl angewiesen sind. Zum kommenden Frühjahr sollten die neuen Räume in Betrieb genommen werden.

Der Ausbau des Schulgebäudes ist, angelehnt an den Aufbau der Förderschule, ausgelegt bis zum Jahr 2028. Insgesamt würden 3 600 Quadratmeter umgebaut und 700 Quadratmeter angebaut, erklärte Flaspöhler, und insgesamt seien dafür Kosten von 4,9 Millionen Euro angesetzt. „Wir bleiben eng am Kostenrahmen“, versicherte er, denn in die Planungen seien mögliche Preissteigerungen bereits eingerechnet. Der aktuelle Bauschritt rund um die Mensa umfasse den Umbau von 900 Quadratmetern plus Anbau von 260 Quadratmetern, und dafür seien 1,5 Millionen Euro angesetzt.

+ An die künftige Mensa wird noch eine Küche angebaut für die Ausgabe der Mahlzeiten. © Bartels

Die Räume seien bis auf einzelne Wände komplett entkernt worden. Für die Planungen habe man sich vorab einige Schulen angesehen, aber „es gibt kein Musterraumprogramm, denn es ist die erste Förderschule geistige Entwicklung in Niedersachsen“, sagte Flaspöhler. Gemeinsam mit der Schulleitung, des Landesschulbehörde und dem Landesamt habe man ein individuelles Hauskonzept entwickelt. Zudem sei die Maßnahme projektiert worden mit der Option, zwischen der Lindenschule und der benachbarten Oberschule Carl-Prüter-Schule einen Erweiterungsbau zu errichten.

„Wir sind sehr dankbar, dass der Landkreis so viel Geld in die Hand nimmt für den Ausbau, und wir sind megazufrieden mit der Zusammenarbeit“, betonte Albrecht. Vor drei Jahren sei die Lindenschule umgewidmet worden, und derzeit habe man sieben Klassen in den Jahrgängen 1 bis 3 und 5 bis 7. Sie sei ausgelegt auf eine Schulzeit von zwölf Jahren, damit mit dem Besuch die Schulpflicht erfüllt wird. Allerdings leide man derzeit noch unter Raumnot und Personalmangel. Bisher würden etwa die Therapien teilweise in seinem Büro und dem des Konrektors Ralf Gutendorf durchgeführt, aber es fehlten auch Räume für Besprechungen in kleinen Gruppen.

„Wir versuchen, viel Kompetenz in die Fläche zu bringen“, sagte Bockhop, und der Landkreis fahre gut damit, sowohl Inklusion als auch Förderschulen anzubieten und den Eltern damit die Wahl zu lassen. „Es gibt nicht viele Landkreise in Niedersachsen, die so viel Geld für ihre Schulen einsetzen.“ Das sei aber nicht ihm zuzurechnen, sondern das habe Tradition im Landkreis, stellte er klar.

„Es muss langlebig und nachhaltig sein“, stimmte Albrecht zu, auch wenn das am Anfang eine etwas höhere Investition bedeute. Dazu gehöre auch, dass seit dieser Heizperiode eine Pelletheizung zum Einsatz komme, die zu 100 Prozent den Bedarf abdecke.