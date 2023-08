Neuer Besucher-Rekord beim „Reload“ – und der Festival-Chef definiert nach oben kein Limit

Von: Carsten Sander

Reload-Chef Andre Jürgens verkündet einen neuen Besucherrekord. © Hefkaluk, Martin

Mit einem Feuerwerk wird das Reload-Festival in Sulingen am Samstagabend zu Ende gehen. Drei Tage vorwiegend Metalmusik sind vorbei. Aber bei den Machern darf weiter gefeiert werden. Denn mit in der Spitze 14.500 Besuchern verbuchte das „Reload“ einen neuen Rekord. Festival-Chef Andre Jürgens peilt für die Zukunft weitere Bestmarken an.

Sulingen – So viele waren es noch nie: Die Auflage 2023 des Reload-Festivals in Sulingen verzeichnet einen neuen Zuschauer-Rekord. Bis zu 14.500 Besucher seien an den beiden Haupttagen in der Spitze jeweils auf dem Gelände gewesen, teilte Festival-Chef Andre Jürgens auf der offiziellen Reload-Pressekonferenz am Samstagnachmittag mit.

Gegenüber den bisher als Spitzenwert geführten 12.500 macht das eine Differenz von 2000 Fans, die zum Teil nur an einem oder an beiden Tages des Festivals vor Ort waren. „Das ist ein großer Sprung, über den wir sehr froh sind“, sagte Jürgens. Allerdings sind in die Zahlen auch die Besucher einbezogen, die lediglich auf dem Vorplatz das Festival genossen haben. Dort ist der Besuch kostenlos.

In der Spitze waren es jeweils 14.500 Menschen, die das „Reload" an den beiden Haupttagen besuchten.

Aber dennoch: Das Reload – in all seiner Vielfalt – wächst weiter. Wohin? Das ist eine Frage, die Jürgens nicht mit einer limitierenden Zahl beantworten möchte. Dass es weiter nach oben gehen soll, ist für ihn aber klar. „Wir möchten gerne noch ein bisschen größer werden. Ich hoffe, dass die nächsten Schritte in diese Richtung nicht so lange dauern.“ Das Ziel für 2024 sei nun, die 15.000er-Marke zu erreichen.

Die ersten 17 Bands – darunter Headliner Amon Amarth – für 2024 wurden bereits bekanntgegeben. Auch der Vorverkauf startet bereits ab Sonntag, 20. August, laut Plan pünktlich um 0 Uhr. Unter anderem sind dann besonders günstige „Early Bird“-Tickets für das Reload im Festival-Shop zu haben.

Wenn es irgendwann deutlich darüber hinaus gehen sollte, würde sich ab einem gewissen Punkt die Frage der Flächenkapazität stellen, so Jürgens. Nicht das Infield betreffend, sondern eher Camping- und Parkplätze. Lösbare Probleme seien das jedoch in jedem Fall, erklärt der Festival-Boss beim Blick in die mögliche Reload-Zukunft. Auch Personal und Logistik wären auf dem Weg die Zuschauertreppe nach oben keine unüberwindbaren Hürden. Jürgens: „Das kriegen wir hin.“

Zunächst gilt es aber, sich über ein Festival zu freuen, dass den gelungenen Re-Start in 2022 nach der Corona-Zwangspause nicht nur bestätigt, sondern übertroffen hat. „Es ist sicherlich keine große Überraschung, wenn ich sage, dass wir mit dem Verlauf sehr zufrieden sind“, sagte Jürgens. Die neuen Top-Werte seien auch damit zu erklären, dass die jeweiligen Tagesverkäufe besser ausgefallen seien, als erwartet. So seien am Freitag und Samstag jeweils 14.000 bis 14.500 Besucher auf dem Gelände gewesen. Am Donnerstag, als das Infield noch nicht geöffnet war und nur die Plaza zur Verfügung stand, hätten bereits 9.000 bis 10.000 Menschen das „Reload“ besucht.

