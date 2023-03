Ligeti-Projekt mit NDR-Quintett ist Gewinn für Gymnasium Sulingen

Von: Harald Bartels

Die Produktion „Ligentity“ führten Schauspielerin Sonja Beißwenger und ein Bläserquintett der Radiophilharmonie des NDR auf. © Bartels

Sulingen – Leben und Werk des Komponisten György Ligeti waren am Mittwoch Thema für rund 110 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Sulingen: Die Schule hatte eine Aufführung der Produktion „Ligentity“ durch ein Ensemble der Radiophilharmonie des NDR gewonnen.

Ligeti wurde 1923 in Siebenbürgen als Sohn ungarischer Eltern geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte er in Ungarn, bevor er mit seiner späteren Frau nach dem ungarischen Volksaufstand nach Österreich floh. Von 1972 bis 1989 lehrte er in Hamburg Komposition. Breitere Bekanntheit erlangte er, als der Regisseur Stanley Kubrick Auszüge seiner Werke in den Filmen „2001: Odyssee im Weltraum“, „Shining“ und „Eyes Wide Shut“ verwendete.

Bei „Ligentity“ von Eva-Maria Köster handelt es sich um eine 40-minütige Collage: Ein Bläserquintett aus Mitgliedern der Radiophilharmonie spielte Werke von Ligeti, die speziell für derartige Ensembles geschrieben wurden, unterbrochen von Multimediaeinblendungen und Spielszenen, bei denen Schauspielerin Sonja Beißwenger in unterschiedliche Rollen schlüpfte. Zum Abschluss gab es zwei Songs von Danger Dan, arrangiert für Bläserquintett, die an Stationen aus Ligetis Leben erinnern sollen, bevor die Schüler den Akteuren Fragen stellen konnten.

Das Gastspiel in Sulingen war einer von zehn Auftritten, die der NDR im Rahmen der ARD-Themenwoche „Das Ligeti-Experiment“ unter niedersächsischen Schulen verlost hatte. Laut Bettina Pohl, die die Tournee betreut, geht es darum, einen Zugang zu Ligeti und seiner Musik zu vermitteln über die Stationen seines Lebens: „Er war ein sehr politisch denkender Mensch, und man hört in seiner Musik seinen Freiheitsdrang.“ Die Reaktionen der Schüler auf die bisherigen Aufführungen seien super: „So kann Zugang gelingen!“

Die Bewerbung des Gymnasiums stammt von Musiklehrer Jan Baalmann, der von einer schulinternen Fortbildung im Kollegium dazu angeregt wurde. Inhalt waren Projekte zur Schulentwicklung, die angegangen werden sollen: „Die Stärkung des kulturellen Lebens gehört auch dazu, und diese Veranstaltung ist dafür ein guter Baustein.“

Besonders die Stücke „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ und „Lauf davon“ von Danger Dan hätten die Aufmerksamkeit der Schüler geweckt, weil sie ihnen bekannt waren, berichtete Baalmann. Laut der Regisseurin soll ihnen damit verdeutlicht werden, dass Themen, mit denen Ligeti konfrontiert wurde, heute noch aktuell sind.