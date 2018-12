„Lichtermeer“-Ensemble überzeugt mit Musical im Sulinger Stadttheater

Das fünfköpfige Ensemble entführte das Publikum in die magische Welt der Ritter und Prinzessinnen, Märchen und Legenden, seine Mitglieder waren in mehreren Rollen zu sehen.

Sulingen - Von Martina Kurth-Schumacher. Kulturelle Angebote für Kinder haben in der Sulestadt Tradition. Und sie treffen auf immer mehr Interesse. Ariane Hanselmann, Geschäftsführerin des Kulturvereins Sulingen, freute sich über die große Resonanz auf die Einladung zum Musical „Robin Hood Junior“: Das Theater war am Sonnabend zu 80 Prozent belegt.

Mit dem Engagement des Tourneetheaters „Lichtermeer“, das mit den Musical-Produktionen „Peter Pan“ und „Dschungelbuch“ in den Vorjahren überzeugt hatte, setzen die Veranstalter auf Bewährtes. Das fünfköpfige Ensemble entführte das Publikum in die magische Welt der Ritter und Prinzessinnen, Märchen und Legenden, seine Mitglieder waren gleich in mehreren Rollen zu sehen. Das Buch stammt aus der Feder von Jan Radermacher und Timo Riegelsberger, letzterer komponierte auch die eingängigen Songs und führte Regie. Die einfallsreich gestaltete Kulisse gab, dank ausgeklügelter Bühnentechnik, im wahrsten Wortsinn fantastische Hintergründe für die jeweiligen Schauplätze.

Die Abenteuer des Robin Hood sind legendär. Das Musical beleuchtete die Zeit, bevor er zum „Superhelden“ wird, der den Reichen nimmt und den Armen gibt. Sein Gefolge besteht in der „Lichtermeer“-Version aus Tieren aus dem Sherwood Forest: Tatze, Schwarte und Big John sind stets an seiner Seite. Schauspieler gaben den von Jan Radermacher liebevoll gestalteten Puppen in offener Spielweise Gestalt und Stimme.

Die schauspielerischen und gesanglichen Leistungen des Ensembles überzeugten – ein passendes Familienprogramm für den dritten Adventssamstag.