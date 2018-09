Sulingen - Sophie Mühlberger ist 26 Jahre alt – und stammt ursprünglich aus Baden-Württemberg. Seit gut 100 Tagen ist sie für den Landvolk-Kreisverband Grafschaft Diepholz tätig. Sie übernimmt die Koordination des Projektes „Transparenz schaffen“ – inklusive der Betreuung der „Grünen Klassenzimmer“, die der Kreisverband gemeinsam mit örtlichen Landwirtschaftsbetrieben verantwortet.

„Ich bin hier sehr gut aufgenommen worden“, sagt die 26-Jährige. „Das ist hier ein sehr angenehmes Klima. Die Leute sind sehr offen. Bisher läuft das richtig gut.“

Messeauftritte, Aktionstage – Sophie Mühlberger sucht den Kontakt zu den Menschen. „Die Büroarbeit gehört dazu“, sagte sie, „aber mit den Leuten zu reden, das ist mir besonders wichtig.“ Gemeinsam mit Stefan Meyer, Pressereferent Agrarpolitik des Kreisverbandes, betreut sie für das Landvolk die Imagekampagne „Echt grün“. Ziel der Initiatoren der Kampagne sei, ein besseres gesellschaftliches Verständnis einer modernen und tierfreundlichen Landwirtschaft zu schaffen. Zu „Echt grün“ haben sich acht regionale Landvolk-Kreisverbände zusammengeschlossen.

Mit Blick auf die aktuell sechs „Grünen Klassenzimmer“ suche die 26-Jährige den ständigen Kontakt zu den Partnerbetrieben, zu den Hof- und Gästeführerinnen, genauso zu Schulen und Kindertagesstätten. Die zu den Schulen und Kindertagesstätten seien bereits „sehr intensiv“, sollen aber noch weiter ausgebaut werden. „Viele fragen regelmäßig an. In Zukunft wollen wir dennoch verstärkt in Schulen gehen, um auch andere auf unsere Angebote hinzuweisen.“

Die 26-Jährige sieht weitere Entwicklungsmöglichkeiten des Projektes: „Wir suchen immer Betriebe, die Lust haben, uns bei unserer Arbeit zu unterstützen. Aktuell haben wir niemanden mit Schweinen und Geflügel dabei. Da sehe ich noch Potenzial, genauso wie in Themen mit Obst und Gemüse.“ Sprach der Landvolk-Kreisverband Grafschaft Diepholz bisher primär Kindertagesstätten und Grundschulen an, will Sophie Mühlberger zukünftig auch weiterführende Schulen in den Blick nehmen. „Auch für die haben wir eine ganze Menge zu bieten. Es gibt auch Höfe, die mal Erwachsenengruppen empfangen möchten. Wir denken an Vereine, die sich auf den Betrieben umsehen.“

Die Agrarwissenschaftlerin wuchs in einer ländlich strukturierten Gegend auf. „Bei uns gibt es sehr viel Weinbau. Ich habe auch mal ein Praktikum auf einem Weinbaubetrieb gemacht, wollte mich aber nicht spezialisieren.“ Jahrelang wirkte sie als Ferienbetreuerin auf einem Reithof. „Angeschlossen an den Hof war auch Landwirtschaft. Da ergaben sich viele Kontakte.“

In den Norden zog die junge Frau wegen ihres Freundes, der aus Dinklage stammt und den sie während des Studiums kennengelernt hatte. Seine Zelte schlug das Paar zwischenzeitlich in Holdorf im Nachbar-Landkreis Vechta auf.

Das Abitur absolvierte die Landvolk-Mitarbeiterin 2011 in Weilsberg im Landkreis Heilbronn. Im Anschluss studierte sie Agrarwissenschaften an der Universität Hohenheim in Stuttgart. „Nach dem Bachelor habe ich meinen Master gemacht“, sagt die 26-Jährige. Hingezogen über die Dauer von sechs Jahren bis zum Frühjahr dieses Jahres habe sich das Studium, „weil ich gerne experimentelle Abschlussarbeiten schreiben wollte, was sich in diesem Fachgebiet auch anbietet.“ Intensiv habe sie sich während beider Studiengänge mit Pflanzenbauwissenschaften beschäftigt. Dazu gehörten unter anderem ein Gewächshaus- und ein Laborversuch. „Die beide langwierig waren.“ Zwischen Bachelor- und Masterstudiengang hatte Sophie Mühlberger ein Praktikum in einer Saatgutversuchanstalt der Universität Hohenheim absolviert.

Dass Frauen heute Agrarwissenschaften studieren, sei nicht unüblich, sagt die neue Mitarbeiterin. „In unseren Studiengängen war das Verhältnis etwa 50 zu 50; bunt gemischt, sowohl vom Betrieb kommend als auch Quereinsteiger, wie eben ich.“ - oti