Heiligabend: In Sulingen öffnen Bäcker und Floristen

Auch im Raum Sulingen haben mehrere Geschäfte an Heiligabend geöffnet, so wie das Café Eickhoff.

Sulingen - Von Markus Thielemann. Heiligabend, Weihnachtsstress. Und: Sonntag, Feiertag. Kerzen? Ja. Festessen für drei Tage? Check. Geschenke? Ja, ja und ja. Der Rotwein und die Blumen für Veronica? Gut. Erstmal Kaffee. Gang zum Kühlschrank für den kleinen Schuss Milch. Das letzte Tetrapack ist seltsam leicht. Blick zur Spüle: Türme aus angefangenen Corn-Flakes-Schalen... Die Kinder. Langsame Erkenntnis: Der Pudding für die Familienfeier morgen steht auf Messers Schneide. Blick auf die Uhr. Vielleicht ist noch nicht alles verloren – aber: Wer hat noch geöffnet?

In den vergangenen Jahren konnten derartige „Schicksale“ am Heiligabend meist in letzter Sekunde verhindert werden, weil die Supermärkte bis 14 Uhr geöffnet hatten. Dieses Jahr fällt der 24. Dezember aber auf einen Sonntag, den vierten Advent. Theoretisch müssen deshalb die meisten Geschäfte in Deutschland schließen, auf Grundlage des „Ladenschlussgesetzes“.

Das ist aber Ländersache und damit entsteht die Situation, dass in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen und Berlin es dem Einzelhandel zum Beispiel gesetzlich freigestellt ist, zu öffnen. Das ist durchaus umstritten. Mehrere große Einzelhandelsketten haben entschieden, ihre Filialen in ganz Deutschland an Heiligabend zu schließen – trotz der Sonderregelungen in einigen Bundesländern. Man denke an die Mitarbeiter, heißt es aus den Chefetagen.

Heiligabend haben mehrere Geschäfte im Raum Sulingen geöffnet

Niedersachsen hat eine eigene Regelung, bei der lediglich Apotheken, Tankstellen und Bahnhofsshops sowie andere Läden an Verkehrsknotenpunkten ganztägig öffnen dürfen. Bäckereien und andere Verkaufsstellen, die auf kleiner Fläche Waren zum sofortigen Verzehr anbieten, dürfen bis 14 Uhr öffnen. Blumenläden dürfen ihre Waren verkaufen, müssen aber ebenfalls spätestens um 14 Uhr schließen. Zusätzlich schreibt das niedersächsische Ladenschlussgesetz ihnen eine maximale Öffnungszeit von drei Stunden vor.

Auch im Raum Sulingen haben mehrere Geschäfte am Heiligabend geöffnet. Im Großen und Ganzen handelt es sich dabei um die Läden, die auch an normalen Sonntagen geöffnet hätten. Dazu zählen sowohl die Floristen als auch die Bäckereien. Andersherum öffnet kaum ein Geschäft extra seine Pforten an Heiligabend: „Sollen die anderen ruhig machen“, sagt Kerstin Wunder-Höfener von der Gärtnerei Höfener. „An Sonntagen haben wir geschlossen. Auch an Heiligabend.“

Die Selbstbedienungs-Tankstellen der RWG Groß Lessen-Diepholz stehen Kunden wie gewohnt rund um die Uhr zur Verfügung. Die Apotheken in der Region haben trotz Sonderregelung-Option geschlossen, wie an einem normalen Sonn- oder Feiertag. Der Notdienst wird wie üblich geleistet: An Heiligabend übernimmt die Sule-Apotheke. Die Öffnungszeiten der Geschäfte können dem Infokasten entnommen werden.

Geöffnet haben:

Blumen-Fehner, Sulingen: 9 - 12 Uhr

City Floristik Mintert, Sulingen: 9 - 12 Uhr

Gärtnerei Hillmann, Kirchdorf: 10 -12 Uhr

Bäckereien Döring-Voss, Sulingen (nur Hauptstelle): 7 - 13 Uhr

Schumacher-Teerling, Sulingen: 7.30 bis 11 Uhr

Niemeyer: Sulingen (Cafe): 8 - 13 Uhr

Borstel: 8 - 10 Uhr

Kirchdorf: 7.30 - 10 Uhr

Bahrenborstel: 8 - 10 Uhr

Bertermann, Sulingen: 7 - 13 Uhr

Sonntag’s Brötchen, Varrel: 8 - 12 Uhr

Bäckerei Bernd Gratzke, Groß Lessen: 6 - 12 Uhr

Tankstellen:

Aral, Sulingen: 0 - 18 Uhr

Star, Sulingen: 8 - 18 Uhr

Classic, Sulingen: 8 - 16 Uhr

Joiss Tankstelle,

Sulingen: 8 - 17 Uhr

Esso, Kirchdorf: 6 - 15 Uhr