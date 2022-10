Lessener Theaterfreunde bieten zwei Mal mehr Spaß op Platt am Pool

Von: Gerhard Kropf

Manni will auf Carsten losgehen, Danni (links) und Claudia sind überrascht. © Kropf

Groß Lessen – „Sommer, Sonne, Seitensprung“ heißt eine Komödie von Winnie Abel, die Heino Buerkoop ins Plattdeutsche übertragen hat und die nun unter dem Titel „Sömmer, Sünne un Sietensprung“ von den Lessener Theaterfreunden aufgeführt wird: Premiere feiern sie am kommenden Freitag.

30 Mal seit dem 4. Juli haben die Laienschauspielerinnen und Schauspieler mit den Spielleitern Heinfried Melloh und Silke Kütemeier geprobt. Friedrich Stoffers hat die Bühne gebaut, die von Kyra Gödeker mit Strandmotiven bemalt wurde und so zu einer tollen Kulisse wurde. Am Sonntag fand im Saal des Gasthauses Husmann die Generalprobe statt, in Kostümen und Maske (Sabine Geißler). Souffleurin Silke Kütemeier musste nur selten helfen. Zu glatt darf eine Generalprobe nicht laufen, denn Heinfried Melloh ist abergläubisch und fürchtet, dass dann bei der Premiere einiges schief geht. Das kleine Probenpublikum hatte bei dem Stück eine Menge zu lachen.

Animateur Enzo (Wolfgang Voß) zeigt zu Beginn jedes der drei Akte dem Publikum die neuesten Gymnastik-Moves und fordert sie zum Mitmachen auf. Er bemüht sich im Stück nicht nur um die Fitness der Gäste eines Hotels, sondern verdreht – mit einigem Erfolg – den weiblichen Gästen wie Tina (Karin Becker) und Greta (Kerstin Meineke) den Kopf. An Danni (Corinna Weber), die mit ihrem Freund Manni (Oliver Fischer) Urlaub macht, will er sich ebenfalls heranmachen. Manni weiß das zu verhindern. Auch die Bürgermeisterin Claudia Hemmel (Sandra Hespenheide) hat, bevor der Wahlkampf um ihre Wiederwahl beginnt, mit ihrem Liebhaber Carsten (Jens Fischer) im Hotel einige Tage Urlaub gebucht. Dumm nur, dass Danni Claudia kennt, denn sie ist ihre Stammfriseurin. Und hat im Hotel eine innige Umarmung des Liebespaares fotografiert – wenn diese Affäre herauskommt, ist das für den Wahlkampf der Super-GAU.

Animateur Enzo bringt das Publikum in Bewegung. © Kropf

Um das Problem zu lösen, muss Carsten einen an einer dissozialen Persönlichkeitsstörung leidenden Cousin spielen, und Claudia muss unbedingt an das belastende Foto kommen. Doch plötzlich erscheint auch Claudia Hemmels Ehemann Hajo (Jochen Mohrmann) im Hotel. Immer neue und immer abstrusere Lügen erfindet Claudia, bis das ganze Chaos ein überraschendes Ende findet.

Wer genau wissen möchte, wie das Stück ausgeht, muss eine der Aufführungen besuchen. Die Abendtermine im Gasthaus Husmann sind weitgehend ausgebucht, nur noch Restkarten erhältlich. Deshalb wird es zwei Zusatzvorstellungen geben: Samstag, 22. Januar 2023, 19.30 Uhr (Buffet ab 18 Uhr) und Freitag, 3. Februar, 20 Uhr (Buffet ab 18.30 Uhr).

Neun Aufführungen in Groß Lessen, je eine in Varrel und in Siedenburg Groß Lessen – Gasthaus Husmann (Platzreservierungen Tel. 0 42 71 / 22 80):

Freitag, 28. Oktober, 20 Uhr (18.30 Uhr italienisches Buffet)

Freitag, 11. November, 20 Uhr (18.30 Uhr „Schnitzel & Burger“)

Sonntag, 13. November, 15 Uhr (14 Uhr Kaffee und Kuchen)

Samstag, 26. November, 10.30 Uhr (9 Uhr Frühstücksbuffet)

Sonntag, 27. November, 18.30 Uhr (17.30 Uhr Theaterbuffet kalt/warm)

Samstag, 3. Dezember, 19.30 Uhr (18 Uhr Adventsbuffet)

Freitag, 9. Dezember, 20 Uhr (18 Uhr Adventsbuffet)

Samstag, 22. Januar 2023, 19.30 Uhr (18 Uhr Buffet)

Freitag, 3. Februar 2023, 20 Uhr (18.30 Uhr Buffet) Varrel – Gasthaus „Lindenhof“ (Hartje-Melloh; Platzreservierungen Tel. 0 42 74 / 2 09):

Sonntag, 30. Oktober, 19 Uhr (17.30 Uhr Lindenhof-Buffet) Siedenburg – „Deutsches Haus“ (Block; Platzreservierungen Tel. 0 42 72 / 14 02):

Sonntag, 19. Februar 2023, 10.30 Uhr (9 Uhr Frühstücksbuffet)